„Jönnek a Taurusok?” – a német kancellár megtörte a csendet

A lap emlékeztet: Merz már ellenzéki politikusként is támogatta a Taurus-rakéták ügyét, kancellári beiktatása óta pedig most először beszélt ilyen egyértelműen a kérdésről. A robotrepülőgépek 500 kilométeres hatótávja miatt korábban Olaf Scholz kancellár következetesen elutasította az ukrán kérést. Merz ezzel szemben most azt hangsúlyozta, hogy Németország Ukrajnával közösen fog nagy hatótávolságú fegyvereket gyártani – a katonai és gazdasági együttműködés új szintjeként. A német kancellár szerint ez a lépés „széles körű lehetőséget biztosít Ukrajnának” az orosz agresszió elleni küzdelemben, és lehetőséget teremt arra is, hogy „orosz területen lévő katonai célpontokat érjenek el”.