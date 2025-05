„Nagy gondok vannak Magyarországgal!” – a németek már nyíltan fenyegetik hazánkat

Friedrich Merz előző nap maga is hangsúlyozta, hogy ha a magyar és a szlovák vezetés nem tér jobb belátásra, akkor elkerülhetetlenné válik az összecsapás.

Mint ismert az Európai Unió foggal-körömmel ragaszkodik ahhoz, hogy a gyülekezési jog alapjog, nem jelent fenyegetést senki ellen, még a gyerekek ellen sem. A magyar kormány ugyanis pont a kiskorúak védelme érdekben tiltotta be az olyan gyűléseket, amelyek az LMBTQ-emberek jogit, nézeteit népszerűsíteni.

A FAZ írásában azt is pedzegeti, hogy az unió más módszereket is bevethet az Orbán-kormány megtörésére. Például kötelezettségszegési eljárás indulhat az ellehetetlenítési törvény miatt. Az Európai Bíróság egyébként is hamarosan határoz a szuverenitási jogszabályról, és ha az elmarasztaló lesz, az EU kezdeményezheti, hogy a magyar fél köteles legyen naponta kemény bírságot fizetni. Mindaddig, amíg csak nem változtat a szabályozáson – írják.

A nyomásgyakorlás másik eszköze éppen a pénz. A FAZ jelentése idézi Krichbaumot, aki hangsúlyozta, hogy Magyarországnak nagy szüksége van a brüsszeli anyagi támogatásra.