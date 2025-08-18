„A Szegedi Tudományegyetem adjunktusa szerint ma állampárt uralkodik... Aztán meggondolta magát, és inkább törölte ezt a részt...

Állampárt... Értitek ugye? Nem az a baj, hogy Szabó Csaba [a Facebookon T. Szabó Csaba] aktuál-politizál, meg fröcsög – ez elvárás is sokszor –, hanem, hogy történészként képes ilyesmit leírni. És kérdésemre még fel is vállalta.

[Most amikor napokkal később ránéztem, persze már törölte. De csak azt. Talán szóltak neki. Talán kapcsolt.] Pedig ünnepelhetne is. Hiszen az MTA is támogatja! Saját értelmezése szerint ugye az »állampárt« MTA-ja.

»Dr. habil. Szabó Csaba, az SZTE BTK Vallástudományi Tanszékének habilitált egyetemi adjunktusa 2025-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Lendület Programjának támogatását – elsőként a szegedi bölcsészkarról. A program kiemelkedő fiatal tehetségek és kimagasló teljesítményű kutatók számára bíztosít [az sem semmi, hogy így írják a biztosít szót az egyetem honlapján...] forrást ahhoz, hogy olyan kutatócsoportot hozhassanak létre, amelyek jelentős eredményeket ígérnek – írja az MTA.«

Gratulálok! Mit tanácsolt Szabó Csaba a fiataloknak? »Tehát a kollégáknak, a fiatal kutatóknak azt tanácsolnám, hogy ők is pályázzanak, merjenek pályázni!«

Én újságíróként azt tanácsolnám Szabó Csabának, hogy nézzen utána, mi is a különbség a diktatúra és a demokrácia között. Utána esetleg írja be a keresőbe az állampárt fogalmát. Aztán kicsit gondolkodjon el. Nyugodtan fröcsöghet, amennyit akar, de legalább a legalapvetőbb fogalmakkal legyen tisztában...”

