Mező Gábor demokrácia Szegedi Tudományegetem diktatúra Szabó Csaba

A Szegedi Tudományegyetem adjunktusa szerint ma állampárt uralkodik...

2025. augusztus 18. 17:32

Én újságíróként azt tanácsolnám Szabó Csabának, hogy nézzen utána, mi is a különbség a diktatúra és a demokrácia között.

2025. augusztus 18. 17:32
Mező Gábor
Mező Gábor
„A Szegedi Tudományegyetem adjunktusa szerint ma állampárt uralkodik... Aztán meggondolta magát, és inkább törölte ezt a részt... 

Állampárt... Értitek ugye? Nem az a baj, hogy Szabó Csaba [a Facebookon T. Szabó Csaba] aktuál-politizál, meg fröcsög – ez elvárás is sokszor –, hanem, hogy történészként képes ilyesmit leírni. És kérdésemre még fel is vállalta. 

[Most amikor napokkal később ránéztem, persze már törölte. De csak azt. Talán szóltak neki. Talán kapcsolt.] Pedig ünnepelhetne is. Hiszen az MTA is támogatja! Saját értelmezése szerint ugye az »állampárt« MTA-ja. 

»Dr. habil. Szabó Csaba, az SZTE BTK Vallástudományi Tanszékének habilitált egyetemi adjunktusa 2025-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Lendület Programjának támogatását – elsőként a szegedi bölcsészkarról. A program kiemelkedő fiatal tehetségek és kimagasló teljesítményű kutatók számára bíztosít [az sem semmi, hogy így írják a biztosít szót az egyetem honlapján...] forrást ahhoz, hogy olyan kutatócsoportot hozhassanak létre, amelyek jelentős eredményeket ígérnek – írja az MTA.«

Gratulálok! Mit tanácsolt Szabó Csaba a fiataloknak? »Tehát a kollégáknak, a fiatal kutatóknak azt tanácsolnám, hogy ők is pályázzanak, merjenek pályázni!«

Én újságíróként azt tanácsolnám Szabó Csabának, hogy nézzen utána, mi is a különbség a diktatúra és a demokrácia között. Utána esetleg írja be a keresőbe az állampárt fogalmát. Aztán kicsit gondolkodjon el. Nyugodtan fröcsöghet, amennyit akar, de legalább a legalapvetőbb fogalmakkal legyen tisztában...”

Nyitókép: Mandiner /Ficsor Márton

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

mihint
2025. augusztus 18. 19:20
Ez is büntetőjogi kategória, amit Szabó úr tesz, kár, hogy a büntetőjog is szelektív, a möszijő nyilván védett állatfaj. Na, mehettek is a picsába, jogrendestül, mindenestül-.
díszponty
2025. augusztus 18. 18:53
Közlöm a felállást: az állampártiság szerintük az, hogy nem köphetnek hugyozhatanak szarhatnak oda ahová csak akarnak. Milyen jó volt a valódi állampárt végóráiban, mikor szinte minden ki volt szervezve a függetlenobjektív valakicsodáknak. A kormány és a miniszterelnök vezessen villamost, hiszen ők a valódi kormányzó erő. Az egyetemi katedrák a kommunista liberálisokhoz vannak kiszervezve értve van?
bagoly-29
2025. augusztus 18. 18:42
Jelzem, hogy a kolozsvári Szabadság napilap egykori munkatársa, majd tudósítóka! Tipikus példánya az erdélyi haladár értelmetlenséáginek!
yalaelnok
2025. augusztus 18. 18:41
Szétverte valaki a veséjét? Letépték a körmeit? Lehugyozták az Andrássy úton ezt a T Szabót, vagy mi történt? Megőrült?
