Ahogy a Mandiner is beszámolt róla: akár 2500 kilométeres hatótávolságú rakéták és cirkálórakéták gyártását is lehetővé szeretné tenni Németország Ukrajna számára, hogy az orosz területen lévő célpontokra is csapást tudjon mérni.

A két ország védelmi miniszterei által május 28-án, Berlinben aláírt szándéknyilatkozat szerint a gyártás ukrán területen történne, az ehhez, illetve a karbantartáshoz szükséges alkatrészeket és eszközparkot pedig Németország biztosítja majd.

A német Telepolis arról írt: Moszkvában a Taurusról folyó vita heves reakciókat vált ki.

Az orosz állami televízió már megvitatta a megtorló csapások lehetőségét, ha Németország leszállítja a rakétákat.

Igor Korotcsenko, a „National Defense” katonai magazin főszerkesztője a bajorországi Schrobenhausenben található Taurus típusú rakétákat gyártó üzem megtámadását javasolta. Korotcsenko az az orosz szakértő, aki 2022-ben már meredek gondolatokat osztott meg és azt vizionálta, hogy Magyarországnak döntenie kell elcsatolja-e Kárpátalját.

„Önvédelemből fogunk cselekedni”

Az Sputnik orosz állami televízió angol nyelvű oldalán megjelentetett cikk idézte Korotcsenkót, aki szerint Ukrajna nem rendelkezik a Taurus rakéták önálló működtetéséhez szükséges technikai képességekkel. Német katonai szakértők helyszíni jelenléte nélkül ezek a rakéták használhatatlanok.

Ez azt jelenti, hogy a Bundeswehr katonái közvetlenül részt vennének az Oroszország elleni harcokban – állítja a katonai elemző és a „National Defense” főszerkesztője.

Az elemző állítása szerint függetlenül attól, hogy Ukrajna Taurus rakétái ki lesznek-e lőve vagy eltalálják-e a célpontokat, Oroszország feladata: közepes hatótávolságú ballisztikus rakétákkal válaszoljon.

„Egy ilyen csapás a németországi rakétagyárat célozná meg teljes megsemmisítésre” – jelentette ki.

„Ha Ukrajna továbbra is Taurus rakétákat használ ellenünk, a következő német katonai vagy ipari létesítmény megsemmisül. Nem akarunk háborút, békét akarunk. De az ENSZ Alapokmánya értelmében önvédelemből fogunk cselekedni” – tette hozzá.



Nyitókép: Koreai vadászgép Taurus rakétával gyakorlatozik/Handout / South Korean Defence Ministry / AFP