Érzelmek helyett tények: Magyar Péter az egyik ígéretét betartotta, a másikat nem – de mindkét tette ugyanabba az irányba visz

Az eseményen természetesen felszólalt Magyar Péter is, aki a kormány gyalázása és fenyegetése mellett arra is fordított egy kis időt, hogy már-már eskütételként ígérje meg: tavasszal soha nem látott politikai akcióra készülnek. Nos, be kell látni, a Tisza Párt elnöke betartotta ígéretét, hiszen Kollár Kinga valóban történelmi beszédet tartott az egyik brüsszeli bizottsági ülésen, még a sokat látott politikusok is megdöbbentek cinikus és érzéketlen szavain.