Tucker Carlson egy órás interjút készített Daniel Davis ezredessel, amelyben egy eléggé aggasztó kép bontakozik ki arról, hogy az Ukrajnába szállított amerikai fegyverek hogyan kerülnek a mexikói drogkartellek kezébe. A beszélgetés résztvevői rávilágítottak, hogy szerintük az ukrajnai háború valójában nem csak egy Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus, hanem

az Egyesült Államok és Oroszország közötti közvetett háború, amelyben az amerikai katonai vezetés és stratégia jelentős szerepet játszik.

Ami a fegyverek Mexikóba kerülését illeti, a helyzet rendkívül aggasztó. Az ezredes megemlíti, hogy az amerikaiaktól kapott fegyverek jelentős része, akár a fele is, az ukrán katonaság által eladásra kerül, és ezek a fegyverek a mexikói drogkartelleknél kötnek ki. Bár Zelenszkij ukrán elnök tagadja ezeket az állításokat, a valóság az Davis szerint, hogy a fegyverek illegális kereskedelme egy nyílt titok, melyet sokan ismernek, de a média nem foglalkozik vele kellőképpen. Ez a helyzet nem csak a konfliktus elhúzódásához vezet, hanem potenciális veszélyt is jelent az Egyesült Államokra nézve, mivel ezekkel a fegyverekkel akár polgári repülőgépeket is le lehet lőni.

A fegyverek eladásának hátterében több tényező áll. Úgy tűnik, hogy az amerikai kormányzat nem fordít kellő figyelmet arra, hogy mi történik a fegyverekkel, amíg azok a kitűzött célt, Oroszország gyengítését szolgálják. Emellett a korrupció és a nyereségvágy is szerepet játszhat a fegyvereladásokban. A Biden-kormányzat pedig igyekszik a felelősséget áthárítani a Trump-kormányzatra,

állítva, hogy mindent megtettek Ukrajna megerősítéséért, és a jövőbeli kudarcok már az új adminisztráció hibái lesznek.

A helyzet megoldásához több intézkedés is szükséges. Először is, az új amerikai adminisztrációnak a lehető leggyorsabban be kell fejeznie a háborút, és el kell fogadnia az Oroszország által kijelölt június 15-i vonalat az ezredes szerint. Másodszor, az Egyesült Államoknak reális célokat kell kitűznie, és fel kell hagynia azzal az illúzióval, hogy Ukrajna megnyerheti a háborút, a saját érdekeit kell előtérbe helyeznie. Harmadszor, szigorúbban kell ellenőrizni a fegyverek útját, hogy megakadályozzák az illegális kereskedelmet. Végül, a háború befejezése után, az Egyesült Államoknak törekednie kellene a kapcsolatok újjáépítésére Oroszországgal, mivel ez mindkét ország számára előnyös lehet.

Daniel Davis ezredes továbbá hangsúlyozza, hogy az Egyesült Államok katonai vezetése jelenleg alkalmatlan a feladataira, mivel nem a valósággal foglalkozik, hanem politikai érdekeket követ. A Pentagonban szükség lenne egy tisztogatásra, ahol az alkalmatlan vezetőket leváltanák, és helyükre kompetens, a haza védelmét szem előtt tartó szakemberek kerülnének. Az ezredes azt is megemlíti, hogy