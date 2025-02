Afrikába beletört a franciák bicskája, de mi hasznuk van ott a magyaroknak?

Franciaország visszavonulása Nyugat-Afrikából súlyos biztonságpolitikai következményekkel járhat, és akár káoszhoz is vezethet a térségben. A helyzetet tovább súlyosbítja a dzsihádista csoportok aktív jelenléte, amelyek az instabilitást kihasználva terjeszthetik befolyásukat.

Franciaország 2013-ban Mali kérésére indította terrorellenes műveletét, amely 2022-ben ért véget, majd meglepő gyorsasággal kezdte csökkenteni afrikai katonai jelenlétét.

A Száhel-övezetben hatalomra jutott katonai junták és az erősödő franciaellenes érzelmek nyomására Franciaország egykori gyarmataival fenntartott kapcsolatában is mélyreható változások következtek be. Felmerül a kérdés, hogy ki vagy mi tölti be a francia csapatok kivonulásával keletkező hatalmi űrt?

2020 óta nagy erőkkel vonulnak – csak éppen kifelé

Franciaország más gyarmatosító hatalmaktól eltérően hosszú ideig fenntartott állandó katonai jelenlétet Afrikában,

regionális csendőrként működve, támogatva a veszélybe került kormányokat és visszaverve a dzsihádisták támadásait.

Ezt már Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója mondja lapunknak. A szakértő hozzáteszi: most azonban a katonai junták sorra megszakították a harcászati együttműködésük a francia erőkkel; Mali, Niger, Burkina Faso, majd Csád is felmondta a Franciaországgal kötött védelmi megállapodását. Hasonló döntést hozott Elefántcsontpart és Szenegál is, amelynek értelmében a francia csapatok 2025-ben távoznak a térségből.