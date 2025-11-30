Ft
Tarr Zoltán Menczer Tamás Tisza Párt DPK Nyíregyháza sajtó

„Nem lennék meglepődve, ha Tarr Zoltán újra szobafogságba kerülne” – durván kiosztották a Tisza Párt alelnökét

2025. november 30. 15:37

Menczer Tamás a Fidesz kommunikációs igazgatója a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlés előtt több baloldali hírportálnak válaszolt.

2025. november 30. 15:37
null

Menczer Tamást a Fidesz kommunikációs igazgatóját a szombati nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen kérdezte a baloldali sajtó.

Menczer elmondta, hogy azért posztolta a képet a kutyájával, mert szerinte a Tisza Párt kivetné a kutya- és macskaadót. 

A kommunikációs igazgató hozzátette, hogy a Tisza Párt több adót is megemelne, például az SZJA-t, a nyugdíjadót, a vagyonadót és a társasági adót.

A Telex újságírója megkérdezte, hogy szerinte hiteles-e az Index által kiszivárgott dokumentum. Erre a kommunikációs igazgató úgy válaszolt:

„Azért gondolom hitelesnek, mert itt van Tarr »választások után mindent lehet« Zoltán, akit Magyar Péter kiengedett a szobafogságból, és azóta egyre több információ derül ki a Tisza Pártról”.

„Nem lennék meglepődve, ha Tarr Zoltán újra szobafogságba kerülne” – tette hozzá Menczer.

Kitért arra is, hogy a dokumentumban szereplő információk egybecsengenek korábban elhangzott nyilatkozatokkal, például Felcsuti Péter és Dálnoki Áron adóemelési terveivel. Menczer Tamás szerint Felcsuti elismerte, hogy a Tisza adópolitikai dokumentuma valós, és sajnálná, ha a párt visszalépne az adóemelési szándékától.

„A dokumentumra rátérve: az egyik aláírás, ami a dokumentumon szerepel, Lengyel Lászlóé – annak a Lengyel Lászlónak az aláírása, aki a kormányprogramon dolgozik” – mondta Menczer Tamás.

„Ez az ő programjuk, mindenki látja” – tette hozzá.

Nyitókép: Menczer Tamás Facebook-oldala

A teljes videót itt nézheti meg:

 

