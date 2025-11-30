„Nem lennék meglepődve, ha Tarr Zoltán újra szobafogságba kerülne” – durván kiosztották a Tisza Párt alelnökét

„Azért gondolom hitelesnek, mert itt van Tarr »választások után mindent lehet« Zoltán, akit Magyar Péter kiengedett a szobafogságból, és azóta egyre több információ derül ki a Tisza Pártról”.

„Nem lennék meglepődve, ha Tarr Zoltán újra szobafogságba kerülne” – tette hozzá Menczer.

Kitért arra is, hogy a dokumentumban szereplő információk egybecsengenek korábban elhangzott nyilatkozatokkal, például Felcsuti Péter és Dálnoki Áron adóemelési terveivel. Menczer Tamás szerint Felcsuti elismerte, hogy a Tisza adópolitikai dokumentuma valós, és sajnálná, ha a párt visszalépne az adóemelési szándékától.

„A dokumentumra rátérve: az egyik aláírás, ami a dokumentumon szerepel, Lengyel Lászlóé – annak a Lengyel Lászlónak az aláírása, aki a kormányprogramon dolgozik” – mondta Menczer Tamás.

„Ez az ő programjuk, mindenki látja” – tette hozzá.