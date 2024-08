Migráció, terrorizmus, puccsok – elérnek minket Afrika konfliktusai?

Niger is egy puccs következményeitől hangos.

2023 júliusának végén Abdourahmane Tchiani tábornok puccsot hajtott végre az országban és letartóztatta az előző választásokat megnyert Mohamed Bazoumot. A puccsisták mellett franciaellenes és orosz-párti tüntetések is kezdődtek.

Egyelőre nem tisztázott, hogy mekkora szerepük volt az oroszoknak a puccsban, de tény, hogy ahogy Maliból, úgy Nigerből is kivonultak a franciák és a nyugati erők.

Itt is megjelenik az iszlamista terrorizmus az etnikai konfliktusok mellett. Az ország több része is szenved a Boko Haram és az Iszlám Állam Nyugat-afrikai Tartománya (ISWAP) támadásaitól. De az etnikai feszültségek is jelentős problémát jelentenek.

De nem csak Nigert sújtott puccs az elmúlt időszakban.

A nigeri katonai hatalomátvétel előtt már Maliban és Burkina Fasóban is puccsokra került sor. Utóbbiban 2022 elején egy újabb államcsínyben a katonák letartóztatták Kaboré elnököt. A katonai junta Paul-Henri Sandaogo Damibát nevezte ki ideiglenes elnöknek. A puccs után a Nyugat-Afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS) és az Afrikai Unió felfüggesztette Burkina Faso tagságát. 2022 őszén aztán Damibát is megpuccsolták, az országot jelenleg a szintén katona Ibrahim Traoré vezeti. A kormányzati ellenőrzés gyenge, és jelentős belső menekültáradat van. A politikai instabilitás mellett itt is hatalmas probléma az iszlamista terrorizmus. Az ország északi és keleti részei az muszlim fundamentalista fegyveres csoportok támadásainak célpontjai. Ez körülbelül az állam felét-háromnegyedét jelenti, ahol éheztetik a lakosságot.

Mi a helyzet Nigériával, a térség nagyhatalmával?

Nigéria több mint 220 millió lakosával Afrika legnépesebb és a világ hatodik legnépesebb országa. Ez egy soknemzetiségű állam, ahol több mint 250 etnikai csoport él, akik számos különböző nyelvet és dialektust beszélnek. 1999 óta polgári kormányok vannak hatalmon, de a választások tisztaságát folyamatosan megkérdőjelezik. Bár jelentős erőfeszítéseket tettek a korrupció visszaszorítására, az továbbra is komoly problémát jelent az országban. Emellett a muszlimok és keresztények közötti feszült viszony is mérgezi a légkört.