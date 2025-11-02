Eljött az idő: Trump bejelentette, ha nem változik a helyzet, megindítja az amerikai katonákat

Donald Trump ígéretet tett: Megvédjük a világ keresztény lakosságát!
Az amerikai elnök szerint, ami Nigériában folyik, azt már nem lehet tétlenül nézni.
„Ezúton utasítom a Hadügyminisztériumot, hogy készüljön fel egy esetleges akcióra. Ha támadunk, az gyors, kegyetlen és édes lesz, pont úgy, ahogy a terrorista gazemberek támadnak a mi DRÁGA keresztényeinkre” – írta az elnök.
Donald Trump azzal fenyegetőzik, hogy beküldi az amerikai hadsereget Nigériába, ha az afrikai ország nem állítja meg a keresztények lemészárlását – számolt be a Telegraph. Trump szombaton kijelentette, hogy felkérte a Pentagont, dolgozzon ki egy lehetséges támadási tervet, egy nappal azután, hogy figyelmeztetett, hogy a kereszténység „létfontosságú fenyegetéssel szembesül Nigériában”.
Ha a nigériai kormány továbbra is engedélyezi a keresztények meggyilkolását, az Egyesült Államok azonnal leállít minden segítségnyújtást és támogatást Nigériának, és nagyon is elképzelhető, hogy „fegyveres erővel” bevonul az immár meggyalázott országba, hogy teljesen kiirtsa azokat az iszlamista terroristákat, akik ezeket a szörnyű atrocitásokat követik el”
– írta Trump a Truth Socialon.
„Ezúton utasítom a Hadügyminisztériumot, hogy készüljön fel esetleges fellépésre. Ha támadunk, az gyors, kegyetlen és édes lesz, pontosan úgy, ahogy a terrorista gazemberek támadnak a mi DRÁGA keresztényeinkre.”
Pete Hegseth védelmi miniszter megosztotta Trump bejegyzését a közösségi médiában. „A Hadügyminisztérium felkészül a cselekvésre. Vagy a nigériai kormány védi a keresztényeket, vagy mi megöljük azokat az iszlám terroristákat, akik ezeket a szörnyű atrocitásokat követik el” – jelentette ki Pete Hegseth.
Az Open Doors keresztény non-profit szerint a dzsihádista erőszak tovább fokozódik Nigériában, és a keresztények különösen ki vannak téve az iszlamista militánsok, köztük a fulani pásztorok, a Boko Haram és az ISWAP (Iszlám Állam Nyugat-Afrikai Tartománya) célzott támadásainak. Egyes elemzők szerint a fulani csapatok szörnyű atrocitásait Közép-Nigériában földszerzés motiválja, azonban a túlélők arról számolnak be, hogy a támadók „Allah Akbár” kiáltásokkal támadták meg a falvaikat, és az atrocitások brutalitása is vallási motiváltságra utal.
Egyes amerikai tisztviselők szerint a nigériai keresztények ellen „népirtás” zajlik.
Nigéria vallási intoleranciával való jellemzése nem tükrözi nemzetünk valós helyzetét”
– írta szombaton a közösségi médiában Bola Ahmed Tinubu nigériai elnök.
Nigéria északkeleti régiója a Boko Haram dzsihádista felkelés epicentruma, amely az ENSZ szerint 2009 óta több mint 40 000 ember életét követelte és több mint kétmillió embert kényszerített menekülésre. Az ország gyakorlatilag két szinte teljesen különálló részre oszlik, délen élnek a keresztények, északon a muszlimok. A konfliktus elsősorban a középső részeket érinti.
Nyitókép: ROBERTO SCHMIDT / AFP