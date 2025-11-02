Eljött az idő: Trump bejelentette, ha nem változik a helyzet, megindítja az amerikai katonákat

Donald Trump azzal fenyegetőzik, hogy beküldi az amerikai hadsereget Nigériába, ha az afrikai ország nem állítja meg a keresztények lemészárlását – számolt be a Telegraph. Trump szombaton kijelentette, hogy felkérte a Pentagont, dolgozzon ki egy lehetséges támadási tervet, egy nappal azután, hogy figyelmeztetett, hogy a kereszténység „létfontosságú fenyegetéssel szembesül Nigériában”.

Ha a nigériai kormány továbbra is engedélyezi a keresztények meggyilkolását, az Egyesült Államok azonnal leállít minden segítségnyújtást és támogatást Nigériának, és nagyon is elképzelhető, hogy „fegyveres erővel” bevonul az immár meggyalázott országba, hogy teljesen kiirtsa azokat az iszlamista terroristákat, akik ezeket a szörnyű atrocitásokat követik el”

– írta Trump a Truth Socialon.

„Ezúton utasítom a Hadügyminisztériumot, hogy készüljön fel esetleges fellépésre. Ha támadunk, az gyors, kegyetlen és édes lesz, pontosan úgy, ahogy a terrorista gazemberek támadnak a mi DRÁGA keresztényeinkre.”

Pete Hegseth védelmi miniszter megosztotta Trump bejegyzését a közösségi médiában. „A Hadügyminisztérium felkészül a cselekvésre. Vagy a nigériai kormány védi a keresztényeket, vagy mi megöljük azokat az iszlám terroristákat, akik ezeket a szörnyű atrocitásokat követik el” – jelentette ki Pete Hegseth.