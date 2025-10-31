Donald Trump ígéretet tett: Megvédjük a világ keresztény lakosságát!

Súlyos fordulat: a Pentagon megadná Zelenszkijnek a hőn áhított Tomahawk rakétákat
Az amerikai elnök szerint, ami Nigériában folyik, azt már nem lehet tétlenül nézni.
„A kereszténység fennmaradása Nigériában veszélyben van. Keresztények ezreit gyilkolják meg, amely gyilkosságokért a szélsőséges iszlamisták a felelősek” – írta Truth Social bejegyzésében Donald Trump, amelyben egyúttal bejelentette, Nigériát Kiemelt Figyelmet Igénylő Országgá (Country of Particular Concern) nyilvánítja.
„Ha azt látjuk, hogy a világban valahol keresztényeket, vagy bármilyen más közösséget mészárolnak le, cselekednünk kell”
– olvasható az elnök posztjában. Hozzáteszi, megkéri Riley Moore képviselőt, Tom Cole elnököt és a Képviselőház Költségvetési Bizottságát, hogy kezdjék el kivizsgálnia nigériai ügyet, és számoljanak be neki róla.
„Az Egyesült Államok nem állhat tétlenül, miközben ilyen atrocitások történnek Nigériában és a világ számos más területein. Készen állunk, és képesek vagyunk megmenteni a világ keresztény lakosságát!”
