Donald Trump ígéretet tett: Megvédjük a világ keresztény lakosságát!

„A kereszténység fennmaradása Nigériában veszélyben van. Keresztények ezreit gyilkolják meg, amely gyilkosságokért a szélsőséges iszlamisták a felelősek” – írta Truth Social bejegyzésében Donald Trump, amelyben egyúttal bejelentette, Nigériát Kiemelt Figyelmet Igénylő Országgá (Country of Particular Concern) nyilvánítja.

„Ha azt látjuk, hogy a világban valahol keresztényeket, vagy bármilyen más közösséget mészárolnak le, cselekednünk kell”

– olvasható az elnök posztjában. Hozzáteszi, megkéri Riley Moore képviselőt, Tom Cole elnököt és a Képviselőház Költségvetési Bizottságát, hogy kezdjék el kivizsgálnia nigériai ügyet, és számoljanak be neki róla.

„Az Egyesült Államok nem állhat tétlenül, miközben ilyen atrocitások történnek Nigériában és a világ számos más területein. Készen állunk, és képesek vagyunk megmenteni a világ keresztény lakosságát!”

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP