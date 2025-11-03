Ft
11. 03.
hétfő
keresztényüldőzés Nigéria Hungary Helps Program Donald Trump üldözött keresztények

Donald Trump teljes mellszélességgel beleállt a keresztények védelmébe – a katonaságot is bevetné

2025. november 03. 06:10

Ugye emlékszünk még a Hungary Helps programra?

2025. november 03. 06:10
null

Az Egyesült Államok nem fogja megengedni a keresztények elleni tömeges gyilkosságokat – jelentette ki Donald Trump elnök vasárnap.

Az amerikai elnök Washingtonba visszatérve a hivatali repülőgép fedélzetén újságírók kérdéseire válaszolva elmondta, hogy 

Nigéria mellett több más országban is zajlanak erőszakos cselekmények a keresztény közösségek ellen.

A nigériai keresztények helyzetével kapcsolatban kijelentette, hogy „rekordszámban” hajtanak végre ellenük gyilkosságokat, és megerősítette, hogy

 „lehetséges” amerikai katonai beavatkozás a vallási közösség tagjainak védelmében.

Az elnök szombaton saját közösségi oldalán jelezte, hogy utasítást adott a Pentagonnak, hogy készüljön fel egy lehetséges katonai műveletre Nigériában, amelyet egy mostanra „kegyvesztett országnak” nevezett. Ezt követően Pete Hegseth hadügyminiszter jelezte, hogy 

az amerikai hadügyminisztérium előkészületeket tesz egy nigériai katonai beavatkozásra 

az afrikai ország keresztény közösségének védelmében. A miniszter a közösségi médiában megjelent bejegyzésében azt írta, hogy „a nigériai kormány vagy megvédi a keresztényeket, vagy mi fogjuk megölni az iszlamista terroristákat, akik ezeket a szörnyűséges atrocitásokat elkövetik”.

Donald Trump a vasárnapi nyilatkozatában a vámok alkalmazásának korlátozásáról szóló ügyben meghozandó döntést az egyik legfontosabbnak nevezte az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának történetében. A bírói tanács Washingtonban szerdán tart meghallgatást az ügyben, aminek tétje, hogy az amerikai elnöknek joga van-e saját hatáskörben vámokat kivetni.

„Ha nem állnak rendelkezésünkre vámok, akkor nincs nemzetbiztonság sem”

 – hangoztatta. Az elnök kifejtette, amennyiben nincs lehetőség vámokat „szabadon és nyíltan alkalmazni minden módon”, akkor azt az ország nemzetbiztonsága súlyosan megsínyli, ugyanis más országok használják a vámokat az Egyesült Államok ellen.

Az elnök közölte ugyanakkor, hogy a Legfelsőbb Bíróságon szerdára kiírt meghallgatáson nem lesz ott, amit azzal indokolt, hogy személyes jelenlétével nem akarja a figyelmet elvonni. Mint fogalmazott, „itt nem rólam van szó, hanem az országunkról”.

Az elnök a CBS televízióban egy korábban felvett és vasárnap sugárzott interjúban az illegális bevándorlókkal szembeni intézkedésekkel kapcsolatban kijelentette: azok nem tudnak elég határozottak lenni, mert 

bírók döntései nem hagyják, hogy a hatóságok végezzék a munkájukat.

„Azt gondolom, hogy nem mennek elég messze, mert bírók,

 liberális bírók visszatartanak bennünket, akiket Biden és Obama rakott oda” 

fogalmazott.

Az elnök a fellépéssel szembeni, elsősorban demokrata vezetésű nagyvárosokban zajló tüntetések ellenére kijelentette: egyetért a bevándorlási hatóságok módszereivel. Ezt azzal indokolta, hogy az illegális bevándorlókat el akarja távolítani az országból.

(MTI)

Nyitókép: MTI/AP/Eugene Hoshiko


 

 

regi-nyarakon21
2025. november 03. 08:35
A világ több pontján elkelne a segítség a keresztény közösségeknek. És sajnos Európában is tapasztalható (burkolt) uszítás, hangulatkeltés, provokáció a keresztényekkel szemben. Hadházy performansza a Ferenciek terén, az oltár levizelése a Szent Péter Székesegyházban, stb
Latin
2025. november 03. 07:57
1945-ben Nagaszakiban a lakosságból 12–15 ezer ember a volt katolikus Az atombomba közvetlenül a város katolikus negyedét, Urakamit, érte, ahol a legtöbb hívő lakott, ezért a katolikus közösség aránytalanul nagy veszteséget szenvedett el — a halálos áldozatok között mintegy 8–9 ezer katolikus volt, köztük papok, apácák, családok és hívek. A „Kis Róma” (リトル・ローマ / Little Rome) név Japánban Nagaszaki városára, pontosabban annak Urakami negyedére vonatkozik.
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. november 03. 06:54 Szerkesztve
ÉS MÉG OLAJ IS VAN AMIRE OROSZ OLAJCÉGEK SZANKCIÓJA UTÁN NAGY SZÜKSÉGÜK VAN NEHOGY A SAJÁTJUK FOGYJON SZARNAK EZEK A KERESZTÉNYEKRE A VENEZUELAI ÉS NIGÉRIAI OLAJ KELL A JENKIKNEK
rugbista
2025. november 03. 06:49
Elnök úr! Ne feledkezzen el Londonról sem!
