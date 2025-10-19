Ft
10. 19.
vasárnap
Zsiday Viktor páviánfarm Bayer Zsolt Magyarország Hadházy Ákos afrika

Mikor legutóbb Afrikában jártam…

2025. október 19. 18:14

…elmentem egy páviánfarmra. A vezető kérdezte, honnan érkeztem. Mondtam, Magyarországról.

2025. október 19. 18:14
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„...elmentem egy páviánfarmra. A vezető kérdezte, honnan érkeztem. Mondtam, Magyarországról. Erre szélesen elmosolyodott, és mondta, nagyon jó, egy éve itt járt két magyar, egy Zsiday Viktor meg egy Hadházy Ákos nevű, mind a kettő rendkívüli érdeklődést mutatott a páviánok iránt, de mielőtt beléptek a farmra, sapkát kellett adni rájuk, nehogy a basa páviánnak nézze őket, és meg legyenek b…szva.

Amúgy nagyon tetszett nekik, amit láttak, és vittek is haza két csinos páviánlányt.”

dryanflowd-
2025. október 19. 18:38
"Mikor legutóbb Afrikában jártam… Gáspár távol otthonától kóborolt a sivatagos Csádban: szerette őt egy trópusi pap - legalábbis az apja szerint "az afrikaiak azt mondják".
khomeini
2025. október 19. 18:15
pirosseggű páviánok...
