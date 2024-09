Szijjártó Péter: Ordas hazugság, amivel Magyarországot vádolják (videó)

Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila

New Yorkból, az ENSZ Közgyűlésről jelentkezett be az ATV Egyenes Beszédbe Szijjártó Péter külügyminiszter, aki először is emlékeztetett, miért is alapították annak idején az Egyesült Nemzetek Szervezetét.

„Azért hozták létre, hogy mindenki beszélhessen itt mindenkivel, mindenről. Akik egymással ellenséges viszonyban vannak, akik egymással háborúban állnak, akik utálják egymást –

nekik is egy legitim platformot ad az ENSZ arra, hogy a párbeszéd útján próbálják egymással elrendezni a konfliktusokat”

– szögezte le a miniszter.

Elárulta: ennek fényében arra kérte az európai vezetőket is, hogy ne akarjanak korlátozásokat erőltetni egymásra, hogy ki, kivel és miről beszélhet, hanem használják ki az alkalmat, és azok, akik eddig nem tudtak vagy nem akartak beszélni egymással, most próbálják meg. „És akkor be tud bizonyosodni, hogy a háborúknak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál kell eldőlnie” – tette hozzá.

Békemisszió

Szijjártó Péter szerint a miniszterelnök békemissziója kapcsán – ami megosztotta az európai vezetőket – azt kell megnézni, hogy azok az intézkedések, amelyek azon gondolat jegyében születtek, hogy ezt a háborút a csatatéren kell megoldani, milyen hatással jártak.

Példaként a fegyverszállításokat és az arra adott orosz reakciókat említette.

„A fegyverszállítások nem szolgálják a háború lezárásának ügyét, és nem szolgálják a békét” – szögezte le. Szerinte ennek alternatívájaként inkább azonnali tűszünetet kellene hirdetni, egész egyszerűen azért, mert ezzel lehet emberéleteket menteni.

Szijjártó szerint jelenleg a feleket csak kívülről lehet rávenni arra, hogy leüljenek tárgyalni egymással. A kérdés az, van-e jelenleg olyan szereplője a világpolitikának, aki ezt el tudja érni.

Úgy véli: Donald Trump erre képes lehet.

Szijjártó Pétert arról is kérdezték, nem gond-e, hogy a magyar kormány az amerikai elnökválasztással kapcsolatban minden egy lapra tett fel, s mi lesz, ha Kamala Harris nyer. „Nem azért szurkolunk a republikánus jelöltnek, mert ezt diktálja az ízlésünk, hanem azért, mert a politika tapasztalati műfaj” – szögezte le ennek kapcsán a külügyminiszter.