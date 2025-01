Soros-hálózat és a médiafront: a magyar információs háború új fejezete

Újabb, hazánkat bíráló jelentés született nemrég. A Disinformation Resilience Index legfrissebb riportja szerint Magyarország dezinformációval szembeni ellenállóképessége 2021 óta jelentősen gyengült. A beszámoló készítői úgy vélik, míg az Európai Unió számos tagállama erősítette védelmét az orosz propaganda ellen, Magyarország politikája éppen ellentétes irányt vett: a jelentés szerint a kormány inkább erősíti kapcsolatait Moszkvával, ami szerintük nemcsak belpolitikai feszültségeket okozott, hanem – ez már nem csak szerintük – nemzetközi kritikák sorozatát is kiváltotta.

A jelentés bírálja a magyar hatóságok hozzáállását, különösen a Szuverenitásvédelmi Hivatal tevékenységét, amely a vádak szerint inkább a kormánykritikus szervezeteket figyeli, mintsem az orosz dezinformációs befolyást. Eközben azt is sérelmezik, hogy a „független” média és a civil szervezetek erőfeszítései ellenére a kormány jelentős erőforrásokat fordít saját narratíváinak terjesztésére, amelyet professzionális kampányokkal támogatnak olyan csoportok, mint például a Megafon. Arra is emlékeztetnek, hogy nemzetközi szervezetek, mint a Reporters Without Borders és a Freedom House, rendszeresen figyelmeztetnek a magyar sajtószabadság romló helyzetére, amit a World Press Freedom Index 67. helyezése is tükröz.