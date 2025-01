Zuckerberg megdöbbentő döntésének háttere: az egész világra hatással lesz, mindenki csak találgat

De a Breitbart felidézi azt is, hogy Trumpot a Facebook és az Instagram is letiltotta 2021 elején,

a tiltás 2023 februárjáig tartott. 2021 nyarán pedig a cég elismerte, hogy direkt tekerte le a politikai tartalmak láthatóságát, mondván, az nem érdekli az embereket. Hogy ezt miből szűrte le a cég, az máig nem világos.

Nem biztos, hogy Zuckerberg most egyszerűen a politikai változásokra reagál. A New York Times a döntés kapcsán felidézte, hogy azok, akik évtizedek óta ismerik Zuckerberget, politikai habitusát tekintve libertáriusként írják le. Ez a kifejezés, ami kevéssé ismert Magyarországon, nem csak a szabad piac támogatóit írja le gazdasági téren, de a szólásszabadság tisztelőit is jelenti. Zuckerberg egyetemistaként szívesen olvasott a szabad véleménynyilvánítást és a szabadpiaci rendszert méltató könyveket, de ahogy nőtt a vállalata, úgy nőtt a nyomás is, hogy moderálja platformját.

Egyesek szerint Zuckerberg külső átalakulása is politikai nézeteinek változásához köthető. A korábban szürke, kissé lélektelen megjelenésű Zuckerberg mostanság hosszabb hajat növesztett, arany nyakláncban mutatkozik, és extrém sportokat űz.

Eközben persze az aktuálpolitikai háttér sem vethető el. A bevezetőnkben említett lépés alig több mint egy hónappal azután történt, hogy Zuckerberg november végén találkozott Donald Trump megválasztott elnökkel Mar-a-Lagóban. Zuckerberg az elmúlt hetekben más engedményeket is tett: a republikánus Joel Kaplant nevezte ki globális ügyekért felelős vezetőjének, és az Ultimate Fighting Champion elnöke, Dana White is bekerült a Meta igazgatótanácsába.

Egyelőre persze kérdéses, hogy a bejelentett változások a gyakorlatban mit jelentenek,

és mennyire befolyásolják majd a Facebook napi használati élményét.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP