Itt az új miniszterelnöki javaslat: le a térképolvasással, le a nyelvtanulással!

Nevetséges naivitás volt azt gondolni, hogy „a latinnak semmi haszna” szlogennél megállunk a lejtőn – az exportbajnok tartomány vezetője, Schiller és Hölderlin szülőföldjének mai miniszterelnöke már ott tart, hogy a szegény gimnazistának ne kelljen franciát vagy pláne kínait tanulnia, merthogy

a telefonja úgyis megmondja neki, mit jelent az, hogy je t’aime.

Igen ám, csak így sajnos jó eséllyel az Alzheimer is korábban fog nála kopogtatni. Számos kutatás állapította meg, hogy a több nyelven tudás az abból eredő bőségesebb „kognitív tartalék” miatt jelentősen késlelteti a demencia kialakulását; de akad több olyan észrevétel is, amely szerint a gondolatok igényes írásbeli megfogalmazása szintén jelentős védőfaktor –

ennyit arról, hogy nem kell írni, elég diktálni, és egyébként is, a gép majd legfeljebb pofoz egy kicsit a diák mondatain.

Ahogy azt is kimutatták nem is egyszer, hogy az állandó GPS-használat negatívan hat a térmemóriára, ez a kognitív hanyatlás pedig „dózisfüggő” – aki tehát időnként azért a térképolvasási képességeit is kamatoztatja, mert szerencsés és még vannak neki olyanok, máris jobban jár.