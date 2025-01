Iszonyú nap virradt: „Hivatalosan is az EU legszegényebb országa lettünk”

Figyelemreméltóak azonban a tendenciák is. A 2012-ig visszanyúló adatsor szerint a román háztartások csupán a 2020-as karantén idején nem voltak mínuszban (hanem kőkemény 1,58 százalékos megtakarítási rátát produkáltak),

ezzel a görögöket is alulmúlták,

akik a pandémia mindkét évét satnya, de pozitív mérleggel zárták. Ezzel szemben a magyarok 2012-ben 11,2 százalékról (kevéssel az uniós átlag alattról) indultak, ez 2017-ig lassan kúszott fel tizenháromig (kicsivel megelőzve az uniós átlagot), majd hetyke ugrásokkal kezdett fölfelé szökellni (leszakítva magáról a többi tagállam átlagát): 15,3 – 16,2 – 17 – 18,7, majd 2022-ben a többi tagállamhoz hasonlóan (csak valamivel enyhébb mértékben) jött egy visszaesés, 16,5-re, hogy onnan aztán visszapattanjon a megtakarítási arány 18,96 százalékra (az uniós átlag 13,2).

Ilyenkor szokott persze jönni a felkiáltás:

nono! ezek mind csupán átlagok! Valójában a magyar háztartások egyharmadának semmiféle megtakarítása nincs!

Eleve ügyes trükk ez: a román fogyasztás esetében sose indul megyére lebontott bogarászás, hogy mi újság például Botoșaniban, hanem gyönyörködnünk kell a mámorító 86 százalékos átlagukban – mihelyt azonban a magyar megtakarításokra terelődik a szó, kitör a szőrszálhasogathatnék.

De rendben, nézzük a részleteket. Induljunk ki abból, hogy a magyarok egyharmadának nincs megtakarítása.

Ami eleve nem jelenti azt, hogy a magyarok egyharmada eredendően mélyszegény,

vagy akár csak keveset keres – ki ne ismerné azt a típust, akinek kezei között elfolyik a pénz. Ahogy az alkoholizmus és a drogfogyasztás is rendszerfüggetlenül erős gátja a vagyonfelhalmozásnak. De maradjunk a 33 százalékos adatnál, és lássuk, hogy is néz ez ki máshol. Hiszen honnan is tudhatnánk, hogy utolsók vagyunk, ha nem ismerjük a többi versenyző eredményeit.

Nem a legfrissebb az ING 2019-es nemzetközi tanulmánya, de támpontként azért szolgálhat: 15 országot vizsgálva (Magyarország nem volt közöttük) megállapították:

Európában és az Egyesült Államokban átlagosan az emberek 27 százalékának nincs spórolt pénze; Németországban akkoriban az arány 33 százalék, Ausztriában harminc százalék volt.

Arra a kérdésre, hogy időnként vagy többnyire elfogy-e a pénze a hó végére, a román válaszadók 69 százaléka felelt igennel, az osztrákoknak 55 százaléka, de még a luxemburgiaknak is bő egyharmada. Ilyen esetben a románoknak csak szűk kétharmada fogja vissza a kiadásait; 42 százalékuk emellett vagy ehelyett kölcsönkér barátoktól vagy családtagoktól, 36 százalékuk pedig hitelkártyához vagy kölcsönfelvételhez folyamodik.