Hahó, mindenszaristák, hát nem ízletes a román-osztrák kolbászkerítés?

Udvariasan jelzem: Magyarországon inflációkövető nyugdíjemelés, 21,2 százalékos tanári, 15 százalékos bírói, 30 százalékos vízügyi béremelés történt 2025 januárjával, s növekszik a családi adókedvezmény, az egészségügy és az önkormányzatok finanszírozása, s mindezekkel egyetlen adószigorításként a fix összegű adók inflációkövetővé tétele – azaz: reálértéken stagnáltatása – áll szemben.

Eközben a román költségvetési hiány felét produkáljuk,

és egyébként azon egyetlen tagállam is mi volnánk, amelyet – a Lengyelország elleni jogállamisági eljárások bemondásra történő ripsz-ropsz megszüntetése, no meg Ursula von der Leyen strasbourgi performansza után már cáfolhatatlanul politikai alapon – büntet az Európai Bizottság. No meg a mi vállunkat nyomja a régió legmagasabb – örökölt és csökkentett – államadósságának e politikai zsarolás által feltolt kamatterhe is.