Itt az újabb botrány: Magyar Péter bejelentette a semmit, de legalább még komolytalanná is tette magát jogászként

Ők, akik egy sztenderd webshopos oldalt nem bírnak összehozni „Válassza ki a kiválasztást” szövegű mondatok és feloldhatatlan hibaüzenetek nélkül, a komplett országot gatyába ráznák, de így pikk-pakk – fejti ki mintegy.

„Jó, hát mondjuk konkrétan Aparhanton, Bonyhádon, Dombóváron, Kétyen, Szakadáton vagy Zombán mégis kell egy kicsit várni, ott tessenek szíveskedni türelmesnek lenni, és 2026-ig a »vége van«, »nincs több idő« és »mindenkinek elege van« mondatokkal ékesített portréimat lájkolni, ha már vettem a fáradságot, és három bugyuta kifogást is találtam arra, hogy miért nem jár önöknek 2025 januárjában tiszás képviselőjelölt. De a Rendszerváltó Kártyából is vehetnének szorgosabban ott lenn, Tolna kettőben, akkor egyszer majd valamikor az életben becsszó elindulunk ott is egy választáson, ha épp úgy látom jónak” –

tehette volna hozzá, ha valami újszerűbb tartalmat is csempészett volna a Bejelentésbe; de nem tette.

Ahogy azt se fejtette ki sajnos, hogy mely pedofil és mely embercsempész kapott „kegyelmet”, illetve miből derül ki félreérthetetlenül, hogy a miniszterelnök kifejezetten fontosnak tartana egy ilyen kegyelmi döntést – ezek igazán ütős elemek lettek volna a beszédben, konkrétumokkal azonban nem szolgált a politikus.

Zavarta valaki az internetet, ezért nem jöttek át a bizonyítékok?

Nem valószínű, hiszen akkor nem ismételte volna meg másnap írásban is ugyanígy, hogy Orbán Viktor(!) embercsempészeknek adott „kegyelmet”. Reméljük, a tiszások a színfalak mögött már egy emberként követelik Péterüktől a részleteket, hiszen nem agyhalottakról van szó, hanem tudatos állampolgárokról, akiknek elegük van az ócska propagandából és a politikusi hazugságokból. És akik nem birkák, hanem tájékozott felnőttek, ezért kikérik maguknak, hogy bárki, legyen az dr. Magyar Péterr,

tendenciózusan összemosson nekik olyan jogi fogalmakat, mint a „kegyelem” és a külföldön letöltendő „reintegrációs őrizet”.

Már csak azért is, mert ha „Orbán Viktor” kegyelmet adott volna a moldáv embercsempésznek, akkor akár magának a moldáv embercsempésznek is minden joga meglenne ahhoz, hogy Magyarországon kóricáljon. Bölcsész szemmel nézve tényleg fura, amikor egy jogász egyfelől állítja, hogy adott személy kegyelmet kapott, másfelől életszerűtlennek tartja, hogy bárki is ennek a „kiutasított” személynek az adataival tartózkodjék az országban.

Ilyenkor azért legalább kaparja egy kicsit a falat minden diplomás tiszás?

Az illetékes szervek pedig legyenek szívesek gyorsított eljárásban megvizsgálni, nem maradt-e esetleg az állami cégek felügyelőbizottságaiban hasonló képességű jogász – adófizetőként nem finanszíroznám ezt a színvonalat, ha lehet. Inkább szabaduljon ránk egy másik delikvens is, és alapítsa meg a Zagyvát.