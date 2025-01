F–16-osok Ukrajnában: továbbra is folyik a pilóták kiképzése

Kétszáz ukrán pilóta fejezte be az F–16-os vadászgépek kezelésére vonatkozó alapkiképzést Nagy-Britanniában, amely repülési, földi és nyelvi felkészítést is magában foglalt – számolt be az rbc.ua alapján a Magyar Nemzet. Az ukrán pilóták képzését

a repülőgépek általános kezelésére, műszeres repülésre, alacsony magasságú navigációra, valamint összetett alakzatokban történő repülésre fókuszálták.

A kiképzés több helyszínen zajlik, köztük az Egyesült Államokban is, hogy a pilóták minél hatékonyabban használhassák az új vadászgépeket. A légi koalíció, amely az F–16-os vadászgépek biztosítására jött létre, 2023-ban alakult meg. Volodimir Zelenszkij elnök legalább 128 gép beszerzését kérte. Az első gépek 2024 augusztusában érkeztek Hollandiából és Dániából, míg Belgium további 30 repülőgépet ad át 2028 végéig.

Ukrajna 2024 augusztusában elveszítette az első F–16-osát egy orosz támadás során, ami rávilágít a modern vadászgépek alkalmazásának kockázataira és a konfliktus intenzitására. A vadászgépek és a pilóták kiképzése azonban továbbra is kulcsfontosságú szerepet játszik Ukrajna védelmi stratégiájában.

