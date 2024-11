A szemünk előtt zajlik a világrend újrafelosztása: szakértők szerint Trump színrelépése a teljes világgazdaságot átformálhatja

Nyitókép: a szerző fotója

***

Nagyon fog fájni a munkásoknak Trump első éve; hatalmas a bizonytalanság, pörgetni fogja az inflációt; sőt mindez egyenesen a katasztrófa receptje; gazdasági intézetektől a The New York Times-ig bőven akadtak combos jelzők Donald Trump gazdasági tervére vonatkozólag a mainstream véleményiparban. Érthető, hogy hatalmas várakozások előzik meg a második Trump-elnökséget, saját oldala a köhögő amerikai gazdaság rendbetételét várja tőle, ellenfelei pedig meg vannak győződve arról, hogy a végítélet vette kezdetét azzal, hogy ismét a republikánus jelölt ragadja magához Amerika kormányrúdját. Noha, akik „túléltek” már egy Trump-elnökséget, azok, mint Rod Dreher is mondta, tudják, nem is volt az olyan rossz, így nem feltétlenül hallgatnak a riogatókra.

Ugyancsak egészen drámai hangvételben festették meg a Donald Trump visszatérésével járó globális átalakulások képét szakértők a Danube Institute által szervezett „Trump 2.0” konferencián; igaz, itt elsősorban a térségünk és annak lehetőségei kerültek előtérbe, a drámai alatt pedig a várható változások mértékét értették.

A világrend újrafelosztása

A 2024-es amerikai elnökválasztás nemcsak az Egyesült Államok, hanem a világ jövőjének is sorsdöntő fordulópontja lehet – figyelmeztettek a résztvevők.

Két aktív háború, Ukrajna és Gáza válságai közepette Trump második elnöksége radikálisan átrendezheti a globális erőviszonyokat, Európa önállóbb védelmi politikájára kényszerülhet, miközben az amerikai fókusz Kínára és Oroszországra terelődhet.

A konferencia első paneljében elhangzottak szerint Trump visszatérése nemcsak a konzervatív értékek feltámadását hozhatja el, hanem komoly konfliktusokat is szülhet: vajon az USA megvédi Ukrajnát, vagy elengedi a kezét a béke érdekében?

Az előadók szerint Trump várhatóan pragmatikusabb külpolitikát követne, de ez az európai államok megosztottságát növelheti, különösen, ha az ukrajnai háború lecsillapítására irányuló nyomásnak nem tudnak közösen ellenállni.

A Közel-Kelet kapcsán pedig felmerült, hogy Trump újra Izrael-párti álláspontot képviselne, miközben a régió humanitárius válsága megoldatlan maradhat.

„Trump visszatérése nem egy egyszerű politikai váltás – ez a világrend újrafelosztása”

– hangoztatták a résztvevők.