Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Trump ukrajna

Ki irányítja Ukrajnát? – Demkó Attila és Dömötör Csaba a Stratégában

2025. december 02. 19:43

Amerika kiszállt a finanszírozásból, Európa kasszája kiürülőben, mégis tabunak számít rákérdezni, hová tűnnek a százmilliárdok. Arany WC-k árnyékában már csak egy kérdés maradt: ki ellenőrzi valójában az uniós pénzek útját Ukrajnában?

2025. december 02. 19:43
null

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • Zelenszkij próbálja elterelni magáról a felelősséget a korrupciós botrányban
  • Amerika kiszállt az ukrán támogatásból, Európa magára maradt, a kassza azonban üres
  • Politikai kiátkozás jár azért, ha az ukránoknak átadott pénzek után érdeklődik valaki
  • Az orosz energiahordozók nélkül Európa nem versenyképes

A teljes műsor itt tekinthető meg:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint
Tovább a cikkhezchevron

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
baubau
2025. december 02. 19:56
A zsizsik maffia természetesen.
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!