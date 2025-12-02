Ki irányítja Ukrajnát? – Demkó Attila és Dömötör Csaba a Stratégában

Olyat írt a Guardian, hogy Zelenszkij a falnak megy: szerintük ezért utazott Írországba az ukrán elnök
Amíg a nagyok Moszkvában tárgyalnak, ő is pozitív eredményt próbál felmutatni.
Amerika kiszállt a finanszírozásból, Európa kasszája kiürülőben, mégis tabunak számít rákérdezni, hová tűnnek a százmilliárdok. Arany WC-k árnyékában már csak egy kérdés maradt: ki ellenőrzi valójában az uniós pénzek útját Ukrajnában?
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:
