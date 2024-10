Tényleg észak-koreaiak lőnek az ukránokra?

Az is tény persze, hogy vetettek már be az oroszok és az ukránok is külföldieket, akár rohamcsapatokban is, „de azok általában valamilyen szinten beszélték az orosz nyelvet, ukrán esetben nem feltétlenül az ukránt, hanem akár az angolt”.

Éppen ezért az, hogy tömegesen bevessék őket a fronton, az kevéssé valószínű – persze, ebben a háborúban kizárni sem lehet semmit, láttunk már nagyon meglepő dolgokat, mondja a szakértő.

Az más kérdés, teszi hozzá, hogy

tüzérnek vagy technikai kiszolgáló személyzetnek elmehet egy észak-koreai,

adott esetben elmehet logisztikai hátteret nyújtani, vagy például az ukránok részéről állandó támadás alatt álló vasúti vonalakat javítani.

„Ilyen alakulatai vannak az észak-koreaiaknak, ha ilyenek érkeznek Oroszországba, azok tehermentesíteni tudják az oroszokat, és az orosz áldozatok számát is csökkenti”. Ugyanígy teherautósofőrnek is elmehet egy észak-koreai, mert a GPS segítségével képes lehet boldogulni.

Tehát hátországban, front mögött vagy éppen a tüzérségnél elképzelhetőek észak-koreaiak

– utóbbi főleg akkor, ha észak-koreai eszközöket is kell kiszolgálniuk, mivel vannak ballisztikus rakéták.

Moszkva, Phenjan, két jó barát

Ugyanis, ami viszont szintén egészen biztos, hogy Észak-Korea jelentős mennyiségű tüzérségi lőszert, illetve más katonai felszerelést szállít Oroszország számára, enyhítendő a kialakult orosz lőszerhiányt.

Ezzel persze Phenjan is jól jár, hiszen más, szükséges erőforrásokhoz – például élelmiszerhez és üzemanyaghoz – jut, míg Oroszország hadianyagokhoz. Ráadásul úgy tudni Észak-Korea olyan fejlett technológiákat kap Oroszországtól, amelyekkel jelentősen növelheti saját védelmi képességeit: rakétairányító rendszereket, katonai műholdas technológiákat és nukleáris tengeralattjárók fejlesztéséhez szükséges ismereteket is. A Center for Strategic and International Studies a kockázatokat is felmérte.

Jelesül, hogy

a katonai műholdak és a felderítési technológiák segíthetik Phenjant a hatékonyabb kémkedésben,

növelve stratégiai előnyét e téren, elsősorban Dél-Koreával szemben (Szöul nem mellesleg a határ túloldalán fekszik, ami különösen kellemetlenné teszi a tényt, hogy az északiak hatékonyabban juthatnak információhoz, mint korábban), ami az amerikai elrettentés lehetőségét is csökkenti. Emellett a fejlettebb rakétatechnológia segítségével Észak-Korea javíthatja rakétáinak pontosságát és hatótávolságát, ami meg már nem csak a régiót érintheti, lévén az északiak nagyon komoly hatótávolságú ballisztikus rakéták fejlesztésébe is kezdtek.