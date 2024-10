Észak-koreai katonák szöktek meg az orosz hadseregtől az ukrán front közelében

Nyitókép: Jung Yeon-je / AFP

Az ukrán Kyiv Independent katonai forrásai szerint, október 15-én 18 észak-koreai katona dezertált az orosz hadseregtől, mindössze hét kilométerre az ukrán határtól. A szökésre Brjanszk és Kurszk régiókban kerülhetett sor, ahol az észak-koreai katonák állomásoztak. A dezertálók motivációja egyelőre nem ismert, de az orosz csapatok azonnal megkezdték a keresésüket, miközben igyekeztek elhallgatni az esetet feletteseik elől.

Brjanszkban egy 3000 fős „különleges zászlóalj” állt fel, amely kizárólag észak-koreai katonákból áll. Nyugati források szerint,

Oroszországban már mintegy 10 ezer észak-koreai katona állomásozik, ezt egy diplomata is megerősítette a Kyiv Independent számára.

Észak-Korea és Oroszország az elmúlt hónapokban egyre szorosabb katonai együttműködést alakított ki. Az orosz parlament alsóháza előtt már egy, a kölcsönös katonai segítségnyújtásra vonatkozó javaslat is megjelent. Az ukránok másfél héttel ezelőtt arról számoltak be, hogy Donyeck környékén észak-koreai katonák is életüket vesztették az orosz csapatok oldalán vívott harcokban.