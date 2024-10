Meghökkentő taktikával nyerne Bécs Budapest ellen – a Wizz Air hallgat az ügyben

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Évről évre egyre nagyobb a harc a régióban a turisták idecsalogatásáért: ezért küzd főváros és vidék, luxushotel és wellness szálloda, fürdő és étterem, szakpolitikus és cégtulajdonos. Bécs bizonyos területeken egyértelműen Budapest előtt áll, ám akadnak olyan fontos szegmensek, ahol a magyar főváros vezet.

A fapados légitársaságok térhódítása új lendületet adott az európai turizmusnak, a járatok szinte teljes kihasználtsággal üzemelnek, így aztán érthető, hogy különösen nagy értéke lett a fedélzeti magazinoknak, pontosabban annak, hogy ki és milyen üzenettel tud bekerülni a parfümök és szendvicskínálatok elé.

Nos, a Mandiner olvasója küldött nekünk egy fotót a Wizz Air fedélzeti magazinjáról, amelyben Bécs a napközben is elérhető „drag show”-kal akarja magához csábítani a turistákat.

A háromoldalas cikkben bemutatják az ötletgazdát, a „drag daddyt”, akit nagyon zavart, hogy amikor megérkezett az osztrák fővárosba, és a melegeknek szóló programok iránt érdeklődött, csak esti eseményeket talált.

Ezen akart változtatni, így most már Bécsnek van olyan helye, ahol a villásreggeli mellé nőknek öltözött férfiak előadását is nézhetik azok, akik ezt igénylik – és ez az osztrák főváros legnagyobb reklámja a szeptemberben csaknem 6 millió jegyet értékesítő Wizz Air járatain.

A cikkben természetesen hivatkoznak az edukáció fontosságára, mondván, akik erre a helyre érkeznek, az ételeknél és italoknál is jobban vágynak arra, hogy többet tudjanak a „queer jogokról” és a sokszínűségről, ezt pedig most már a „fényben” is megtehetik, nem kell sötétedésig várniuk.

Az LMBTQ-jogokat egyébként egyre erőteljesebben kényszerítik rá az osztrák diákokra: az egyik helyi liberális lap például teljesen kiakadt, hogy a „Pride-hónapban” a Mathias Corvinus Collegium bécsi egyeteme nem tűzte ki a szivárványzászlót, ezzel betartva az intézmény alapítása óta érvényben lévő szabályait.

Természetesen megkerestük a magyar hátterű fapadost, amely Románia nemzeti légitársasága is szeretne lenni.

Arra voltunk kíváncsiak, hogy a fedélzeti magazin tematikáját az újságot készítő szerkesztőség állítja össze, kooperálnak az adott ország turisztikai ügynökségével, vagy a hirdetési szempontok a legfontosabbak. Rákérdeztünk konkrétan a bécsi cikk hátterére is – a Wizz Airtől egy hónap után sem érkezett reakció.