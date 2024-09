Tanár úrhölgy kérem: tényleg nincsen itten iskolai LMBTQ-érzékenyítés, csak egy drag queen a tanár (VIDEÓ)

Viktor nem biztos abban, hogy a szűk családja tud a drag queenségéről, de azt reméli, hogy a legújabb versenyprodukciója által, amit a Drag Queen Hungary-n fog bemutatni, mindenki megismeri majd.

Azért fél erről beszélni a szüleivel, mert attól tart, hogy félreértik majd, mivel „a magyar köztudatban az van, hogy a transzvesztita az egyben kurva is. Én nem akarom, hogy azt higgyék a szüleim, hogy én örömlányként funkcionálok. Vagy hogy én női ruhában akármit is csinálok akárkivel is. Nem erről van szó.”

A filmben olyan gondolatok hangoznak el, mint hogy

ennek a sok cipőnek, sok sminknek semmi köze nincsen az én szexuális életemhez”, illetve „az is előfordul simán, hogy valaki heteroszexuális és drag queen.”

Viktor kifejti, hogy „nagyon érdekesnek tartom, hogy amikor cisznemű heteroszexuális férfiak öltöznek fel női ruhába, akkor azzal senkinek semmi problémája nincsen”, majd megemlítette Bagi Nacsát, Gálvölgyi Jánost, Irigy Hónalj Mirigyet, L'art pour l'art társulatot, akik épp paródiát űztek mindebből.

Viktor általános iskolás kora óta tudta, hogy tanár akar lenni, mert szeret magyarázni és szeret a figyelem középpontjában lenni.

Leginkább a hetedikesekkel való munkát szerettem meg”

– mesélte a filmben a különböző korcsoportokról. Az általános iskolai tanár szerint mindig pozitív volt a diákokkal a kapcsolata, „amikor megtudták, hogy drag queen vagyok akkor még inkább úgy éreztem, hogy sokkal személyesebb lett az egész kapcsolat, mert sokkal jobban megbíznak bennem”.

Szerinte a drag queensége nem jelenik meg az iskolai életben, nem tartozik az iskolára egyáltalán. „Néha hiányzik, néha nem” a szülei támogatása. Szívesen látná őket bevonva ebbe az egészbe, jegyezte meg a szüleiről.

A Dragqueen Hungary-n kikeltek az alkotmánymódosítás és a gyermekvédelmi törvény ellen is. Az eseményen felolvastak egy levelet, amelyben a szerző leírta, hogy „félelmetesnek tartom, hogy bűnöző lettem Magyarországon csak azért, mert nem úgy gondolkodom, ahogy ők, nem úgy érzek, ahogy ők. Nem dughatjuk homokba a fejünket, nem hallgathatunk tovább, nem bagatelizálhatjuk el ezt. Mert ha most engedünk, akkor holnap molotov-koktélt dobnak be egy bár ajtaján, vagy a körúton támadnak meg bárkit. Bátran kiállni és kimondani kell, hogy butaságokat beszéltek és, hogy a pedofília nem egyenlő a homoszexualitással”. A felolvasott levelet tapsvihar fogadta.