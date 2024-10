„Budapest egy olyan egyedülálló főváros, amely mindenkinek más arcát mutatja” – Orbán Ráhel a Mandinernek

Jelenleg megfelelő számú brand és megfelelő számú hotel található a piacon. A következő három-öt évben, amikor a most elindult projektek befejeződnek, akkor azt lehet mondani, hogy kínálati oldalról rendben vagyunk. Azonban az üzleti turizmus területén még sok fejleszteni való van. Arra hívnám fel az ágazat szereplőinek a figyelmét, hogy az úgynevezett meetings, incentives, conferences, and events sector, – amelyet magyarul üzleti turizmusnak hívunk – a versenytársainkhoz képest kisebb mértékben van jelen. Ennek az egyik oka, hogy nincs elegendő konferencia, és nincs megfelelő konferenciaközpont sem, tehát nincs olyan infrastrukturális háttere Budapestnek napjainkban, amivel meg lehetne tartani akkora vagy olyan típusú konferenciákat, amelyeket például Bécs megvalósít. A januári, februári és márciusi holtszezonban is sokat segítene, ha több üzleti turista látogatna a városba.

Fotó: BDPST Koncept

Hogy lehet egyensúlyt találni az élmények és a szolgáltatások között?

Azt kell megértenünk, hogy kinek mi az élmény. Nyilván sokan vannak, akik nyitottak és kíváncsiak azokra az élményekre, amelyek grandiózusak, látványosak és szenzációsak. De ugyanakkor mindig lesznek olyan turisták, akik inkább egy komolyzenei élményre vágynak, vagy a városban egy kulturális eseményre. Minden korosztálynak és minden szegmensnek megvan a saját élménye. Nem lesz mindig mindenki egy csoportból kíváncsi a Madame Tussauds-ra, de lesz, aki igen.

Az utazóknak azt a megfelelő mixét kell megtalálni, akik ennek a városnak jót tesznek.

Akik ennek a városnak az egyéb szolgáltatóit, az éttermeit, a szállodáit, a múzeumait egyébként látogatják. S itt értem az egyensúlyt: nem szabad elmenni afelé, hogy túl sok szenzációhajhász esemény legyen, mert akkor csak abból a szegmensből fognak érkezni . Valami módon mindenkire figyelni kell. Szerintem sok új attrakció van már a városban, erre jó példa a Városligetben a hőlégballon, ami nagyon népszerű a turisták körében.

A gyermekeim is abba a korba értek, hogy egyre többet tudunk turisták lenni Budapesten. Élmény számukra bemenni a belvárosba, egyenesen várják, hogy megnézzük a Parlamentet, de egyre többet járunk színházba, a hétvégén pedig azt tervezzük, hogy megnézzük a 360 Design kiállítást. Így azt vallom, hogy arra is figyelni kell a város kultúra- és programkínálatának kialakításakor, hogy a családoknak is legyen elég lehetőség.