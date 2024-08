Turisztikai boom előtt állunk

Nyitókép: Shutterstock

Ahogy 2023-ban, úgy idén is az év nyertese lehet a turizmus. Az ágazat tavaly nemcsak a 2022-es esztendő eredményeit szárnyalta túl, de elérte, sőt olykor meghaladta a járvány előtti csúcsév, 2019 számait is. Vajon sikerül továbbra is tartani, esetleg meghaladni a rekordot? Nézzünk a számok mögé!

Alapvető gazdasági tényező

A turizmus nem csupán a nyaralásokat, a kirándulásokat, a wellnesshétvégéket, az üzleti utakat, a fesztiválokat és egyéb rendezvényeket jelenti, a multiplikátorhatás miatt gazdaságpolitikai szemszögből világszerte kiemelt szektornak számít. Hazánkban a bruttó hazai össztermék közel 13 százalékát adja, ami magasabb a világátlagnál. Az Utazási és Turisztikai Világtanács (WTTC) összesítése alapján elmondható, hogy 2023-ban a turizmus globális hozzájárulása a GDP-hez 9,1 százalék volt; ebben az évben 10–11 százalék között mozog.