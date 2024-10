Elérne Párizsig: félelmetes fegyvert villantott Irán, ennek a gyengébb verziójával bombázták szét Ukrajnát az oroszok

Nyitókép: a félelmetes Shahed-136B. Forrás: Morteza Nikoubazl / NurPhoto / NurPhoto via AFP

***

Teheránban, nagy parádé közepette mutatták be a perzsa állam új fejlesztéseit, köztük a Shahed-136B drónt, annak a továbbfejlesztett verzióját, amit az oroszok már most is előszeretettel vetnek be ukrajnai célpontok ellen – írta meg a brit Telegraph.

Az orosz drónok hatása már most is nagyon komoly – Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hiába várja, hogy a nyugati szövetségesek beszálljanak Ukrajna légterének védelmébe, de így súlyos csapásokat mérhetnek a pilóta nélküli eszközök az ukrán hátországra is.