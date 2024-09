Új veszély fenyegeti a német gazdaságot, megint ők lesznek a nagy vesztesek

Nyitókép: Sean Gallup/Getty Images

Megkongatta a vészharangot a Die Welt: olyan gazdasági problémákat tapasztalnak Kínában,

amelyeket végső soron a németek fognak pánztárcáikon érezni.

A német liberális lap a holdsütemény piacán megfigyelhető kedvezőtlen trendekről súlyos válságra következtet. Szerintük nagy baj van, ha már a holdsüti se fogy rendesen: a kínai holdünnepen a kínaiak csak 300 ezer tonna holdsüteményt vásároltak, 20 ezer tonnával kevesebbet, mint tavaly, sőt a holdsüti-eladásból származó árbevétel is kilenc százalékot zuhant. „Ez csak a legfrissebb részlet a rossz kínai gazdasági adatok végtelen áramából. Az ország egyre mélyebb krízisbe csúszik, és időközben egyre több szakértő aggódik azon, hogy többéves betegség következik, mint korábban Japánban a 90-es évek elejétől” – írja a német lap.

Következtetésük is vészjósló: ha Kína gazdasága válságba kerül, akkor „kiesik, mint a világ gazdasági motorja”, és „ennek legnagyobb vesztese Németország lenne”.

Minden kínai gond anyja a Welt szerint az ingatlanpiaci lufi: ismét gyorsult a kínai ingatlanárak esése, 2021 óta a kínai ingatlanok értéke átlagban ötödével esett vissza, így 11,4 milliárd euró, a kínai háztartások több mint egyéves jövedelme párolgott el a semmibe. Ez az, ami most kiütközik a háztartási fogyasztásban: csökkent a kiskereskedelmi forgalom is, és a covid óta nem állt még helyre a fogyasztói bizalom. Emellett munkaerőpiaci problémákkal is küzd a vörös óriás, a fiatalok egyre nehezebben találnak maguknak munkahelyet.

Úgy látják, hogy azok a megoldások, amelyeket a kínai állam e problémák orvoslására kitalált, nem műkdnek: szerintük nem jó, hogy a kínai állam szinte parancsba adja a növekedést, és folyton beavatkozik a gazdaságba. A bankok például elmondásuk szerint szabotázzsal reagálnak arra, hogy megparancsolták nekik, hogy hitelszűke idején adjanak több hitelt: formailag így tesznek ugyan, de valójában a hitelkamatnál magasabb betéti kamatokat kínálnak, így a parancsszóra kihelyezett hitelt betétként mindjárt vissza is szedik, a gazdaság pedig nem profitál mindebből semmit sem.