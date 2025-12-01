Ft
háború Németország felmérés

Beérett a riogatás: háromból két német a háborútól retteg

2025. december 01. 14:49

De a legnagyobb stresszt továbbra is a német gazdaság és a klímaváltozás okozza.

2025. december 01. 14:49
null

A TK Stress Report idei kiadása szerint a németek legalább 62 százaléka tapasztal túlzott stresszt, míg körülbelül 8 százalékuk állítja, hogy egyáltalán nem érez stresszt – írja az Euronews.

A német állami egészségbiztosítási alap, a Techniker Krankenkasse (TK) által kiadott 2025-ös Stress Report szerint

 az ukrajnai, gázai és szudáni háborúk jelentős lelki terhet jelentenek a németek számára.

A jelentés szerint a stresszes válaszadók kevesebb mint fele (47 százalék) állította, hogy Németország gazdasága hozzájárult a stresszükhöz, míg a válaszadók körülbelül 44 százaléka érezte stresszt a klímaváltozás és a környezeti problémák hatásai miatt.

Az összes válaszadót tekintve azonban a politikai és társadalmi problémák csak a harmadik legnagyobb stresszforrást jelentették, és összességében a jelentés azt mutatja, hogy a németek elsősorban magukkal vannak elfoglalva.

A TK jelentés 2013 óta létezik, és ez a negyedik kiadása. A stresszérzet az elmúlt években folyamatosan nőtt, amit az elemzők a politikai válságokkal magyaráznak. 

A felmérés szerint a férfiak stresszérzete a koronavírus-válság után ismét csökkent, de a nők körében továbbra is növekszik.

Nyitókép: Vitaly Gariev/Unsplash

