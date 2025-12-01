Beérett a riogatás: háromból két német a háborútól retteg

Teljesen keresztülhúzták Trump számításait: borult az eredeti terv, megvétózták a béketervet
Elégedetten dőlt hátra a francia külügyminiszter.
De a legnagyobb stresszt továbbra is a német gazdaság és a klímaváltozás okozza.
A TK Stress Report idei kiadása szerint a németek legalább 62 százaléka tapasztal túlzott stresszt, míg körülbelül 8 százalékuk állítja, hogy egyáltalán nem érez stresszt – írja az Euronews.
A német állami egészségbiztosítási alap, a Techniker Krankenkasse (TK) által kiadott 2025-ös Stress Report szerint
az ukrajnai, gázai és szudáni háborúk jelentős lelki terhet jelentenek a németek számára.
A jelentés szerint a stresszes válaszadók kevesebb mint fele (47 százalék) állította, hogy Németország gazdasága hozzájárult a stresszükhöz, míg a válaszadók körülbelül 44 százaléka érezte stresszt a klímaváltozás és a környezeti problémák hatásai miatt.
Az összes válaszadót tekintve azonban a politikai és társadalmi problémák csak a harmadik legnagyobb stresszforrást jelentették, és összességében a jelentés azt mutatja, hogy a németek elsősorban magukkal vannak elfoglalva.
A TK jelentés 2013 óta létezik, és ez a negyedik kiadása. A stresszérzet az elmúlt években folyamatosan nőtt, amit az elemzők a politikai válságokkal magyaráznak.
A felmérés szerint a férfiak stresszérzete a koronavírus-válság után ismét csökkent, de a nők körében továbbra is növekszik.
Nyitókép: Vitaly Gariev/Unsplash
