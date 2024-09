Túl közel merészkedtek: hat orosz vadászrepülőt fogtak el német NATO-gépek

Ez korántsem az első eset, hogy orosz repülőgépek az EU és a NATO légtere felé tévedtek

– írja a lap. A hónap elején egy orosz drón zuhant le az ország keleti részén fekvő Rēzekne régióban, miután Fehéroroszországon keresztül repült be. Orosz drónok az elmúlt hónapokban többször is behatoltak román területre, miközben Moszkva továbbra is bombázza a szomszédos ukrajnai Ogyessza régiót.

Közben a kijevi légierő vasárnap közölte, az éjszaka folyamán Ukrajna ellen indított 80 orosz drónból 71-et lelőtt.