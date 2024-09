Rémisztő forgatókönyv: „Nem zárható ki, hogy Oroszország megtámadja Európát”

Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki hivatal pool/Krisztyina Kormilicina

Kaiser Ferenc biztonság- és védelempolitikai szakértő elmondta:

elkerülhetetlen az európai haderő fejlesztése, ha Európa hosszabb távon hatalmi tényezőként próbál megmaradni

a nemzetközi kapcsolatokban – erről az Infostart ír. Emlékeztetnek: Andrius Kubilius litván védelmi és űrkutatási ügyekért felelős biztosjelölt szerint az Európai Uniónak fel kell készülnie arra, hogy Oroszország néhány éven belül megtámadja. Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense szerint a litván politikus aggodalma érthető, hiszen a balti országoknak van elég rossz történelmi tapasztalatuk az orosz birodalommal, és ehhez hozzájárul a jelenlegi moszkvai retorika is, de a biztonság- és védelempolitikai szakértő szerint a fenyegetés nem valós, ennek ellenére az Európai Uniónak sürgősen meg kell erősítenie a katonai képességeit, írják.

„Én nem gondolnám, hogy józan észérvek mentén Oroszország meg óhajtana támadni Európát, de hozzá kell tenni, azt se gondoltam volna, hogy Ukrajnát meg fogja támadni,

az autoriter rezsimek, illetve a diktátorok gondolkodásmódja nem mindig harmonizál a józan ésszel. Tehát kizárni nem zárható ki, hogy Oroszország megtámadja Európát, de azért nagy téteket nem tennék rá” – mondta Kaiser Ferenc, és jelezte, Moszkva jelenleg nincs abban a helyzetben, hogy ezt megtegye.

Arra azonban felhívta a figyelmet a szakértő, hogy

Európa védelmi és hadereje alaposan meggyengült 1991 óta,

és erre már az ukrán háború nehézségei is rávilágítottak. Ezért nem egy esetleges Oroszország elleni háború miatt kell Európának megerősíteni a katonai képességeit, hanem azért is, mert ahhoz, hogy komolyan vehető hatalom legyen, egyelőre az úgynevezett globális erőkivetítési képességei hiányoznak, írják.

„Arra az ukrajnai háború rávilágított, hogy

alaposan fel kell pörgetni az európai fegyvergyártást.

Ez annál is inkább fontos, mert ha nagyobb mennyiségben gyártunk, és több az üzem, akkor lejjebb megy az ár, mert jelenleg ezen a piacon nincs versenyhelyzet, és pofátlan magas szintig is tudják emelni az árakat” – magyarázta Kaiser Ferenc, és jelezte, az orosz–ukrán háború megmutatta, hogy óhatatlan anyagháborúvá alakulhat egy modern konfliktus is, amiben az is számít, hogy ki mennyi tüzérségi lőszert, repülőeszközt, légibombát, rakétát, harckocsit képes legyártani, és ebből a szempontból Európa nem áll jól nemcsak Oroszországgal, hanem Kínával, az Amerikai Egyesült Államokkal vagy akár Indiával is összevetve.

„Európának a jól felfogott önvédelmi érdekéből is szükséges, hogy alaposan korszerűsítse és fejlessze a haderőit.

Erről nem beszélt a biztosjelölt, de egy ütőképes közös európai haderő felállítása, ami szavak szintjén már régóta cél, elkerülhetetlen, ha Európa hosszabb távon hatalmi tényezőként próbál megmaradni a nemzetközi kapcsolatokban” – mondta a biztonság- és védelempolitikai szakértő.