Osztrák választások: kiélezett versenyben győzhetnek vasárnap Orbán Viktor szövetségesei, a tét óriási

Egy nappal a szövetségi parlamenti választások előtt is vezet a közvélemény-kutatások szerint az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), de az eredmény kiélezett lehet, mivel az Osztrák Néppárt (ÖVP) is erősödött az elmúlt időszakban. A Die Presse friss helyzetértékeléséből kiderül, hogy Orbán Viktor miniszterelnök legfőbb szövetségeseinek győzelmét vetítik előre az elmúlt évek nehézségei, beleértve a Covid-19 járványt, valamint az osztrák gazdaság visszaesését. A lap felidézi, hogy az európai parlamenti választásokon is magabiztosan nyert a Herbert Kickl vezette FPÖ, amelynek megválasztott képviselői a június végén alapított Patrióták Európáért parlamenti frakció tagjai. Az FPÖ a Fidesz mellett a patrióták egyik társalapítója, ezért a választások várható eredményének fényében tovább erősödhetnek a kapcsolatok Magyarország és Ausztria között.

A közvélemény-kutatások egy másik fontos tanulsága, hogy

az osztrák emberek a migráció és a bűnözés miatt aggódnak legjobban, a migrációt a választók 43 százaléka tartja aggasztónak, a bűnözést pedig 34 százalékuk.

Ausztriában szintén kiemelt téma az egészségügy helyzete, a választók 32 százaléka szerint aggasztó a helyzet, míg az infláció az emberek több mint negyedét aggasztja. A migrációs helyzettel kapcsolatos elégedetlenség nőtt az elmúlt egy évben.