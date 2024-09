Jön az osztrák választás: győz a Szabadságpárt, vagy hatalomban maradnak a rendszerpártok?

Nyitóképen: Herbert Kickl a Szabadságpárt kampányeseményén (fotó: Alex HALADA / AFP)

Mintha egy másik történelmi korszakban lett volna: az öt éve, még a Covid előtt tartott legutóbbi, 2019 szeptemberi választáson még egészen máshogy nézett ki az osztrák politikai élet, mint most. Ausztria politikai csillagát, nagyemberét a még akkor is igen fiatal, 33 éves Sebastian Kurznak hívták, akinek vezetésével az Osztrák Néppárt (ÖVP) nagy győzelmet aratott az akkori voksoláson. Igaz, már az azt megelőző időszak is turbulens volt, hiszen Kurz első, Szabadságpárttal (FPÖ) kötött koalíciója és kormányzása előzőleg megbukott az Ibiza-botrány miatt, Kurz távozott is a hatalomból; és a 2019-es választás előtt egy ideiglenes szakértői kormány irányította az országot.

Az év őszén azonban nagy sikerrel tért vissza a hatalomba Sebastian Kurz,

az általa új imázzsal felruházott és újraszervezett Osztrák Néppárt a voksok 37 százalékát gyűjtötte be, ami a régi idők nagy néppárti korszakait idézte fel; míg a szocdemek 21 százalékot, az Ibiza-ügyben megégett Szabadságpárt 16 százalékot, a Zöldek pedig 14 százalékot értek el. A liberális NEOS 8 százalékkal jutott be a törvényhozásba.

Kurznak kényelmes helyzete volt, hiszen három párttal is többségi koalíciót tudott volna alkotni – a poszt-ibizás FPÖ nem jöhetett szóba, a régi szoci elvtársak és a német kollégáiknál kevésbé vonalasabb helyi Zöldek közül pedig az utóbbiakat választotta partnernek. Hihetetlen, de igaz, a Zöldek mostanáig kitartottak az ÖVP-vel való kormányzásban.

Még úgy is, hogy Kurz második regnálása is viharosan ért véget, nem is sokára: 2021 októberében az ÖVP-t sújtó korrupciós botrányok miatt lemondott Kurz kancellár. Helyét rövid ideig Alexander Schallenberg addigi külügyminiszter vette át, de még az év decemberében Karl Nehammer addigi belügyminiszter és ügyvezető ÖVP-pártelnök lett az új kancellár.

A Nehammer-kormányzat aztán minden belpolitikai konfliktushullám, a Néppárt és a Zöldek alapvető ideológiai és szakpolitikai ellentétei ellenére is hivatalban maradt mind a mai napig. Pedig nemrég még az is megtörtént, hogy a zöldek által delegált klímaügyi miniszter asszony a kormányzat és a kancellár álláspontjával homlokegyenest ellenkező módon szavazott egy uniós környezetvédelmi kérdésben, ami érzékenyen érintette az ÖVP hátországát is jelentő osztrák mezőgazdaságot.

Ha fogukat csikorgatva is, de Nehammer ÖVP-Zöldek koalíciója most már elvergődött a szeptember végi választásig,

az osztrákok pedig ítéletet mondanak az elmúlt öt év kormányzati és ellenzéki politikáiról.