„Japán meg akarja előzni a háborút” – japán külügyi szakértő a Mandinernek

Kína megpróbálja visszaszerezni a térség központi hatalmának státuszát, de világpolitikai ambíciói is vannak. Ennek érdekében utol kell érnie az Egyesült Államokat. Hszi Csin-ping elnök még a gazdaságnál is fontosabbnak látja a biztonsági kérdéseket, de így megvan annak a kockázata, hogy Kína a külpolitikai ambíciók oltárán feláldozza a gazdasági fejlődés ütemét.

Kína célja tehát az, hogy az amerikaiaktól megszerezze a világ domináns államának pozícióját,

hogy Kína váljon a világ legbefolyásosabb államává.

Az interjút azzal zárnám, amit ön az elején említett: az öregedő társadalommal járó bajok nagy károkat okoznak a japán gazdaságnak. Véleménye szerint mely az a három fő tényező, amely Japán számára egzisztenciális fenyegetést jelent 2024-ben?

Úgy vélem, az első a nemzetbiztonsági fenyegetés, az pedig Kína. Ez egy óriási stratégiai kihívás. A második az elöregedés: a munkaerőhiány miatt évente 300 ezer külföldi bevándorló – főleg a Fülöp-szigetekről, Indonéziából, Nepálból vagy Kínából – érkezik Japánba munkát vállalni, az ő integrációjuk társadalmi feszültségeket okoz. A harmadik tényező pedig egy ökológiai szempont: a klímaváltozás miatt megszaporodó természeti katasztrófák. Minden évben elképesztő erejű tájfunok, viharok pusztítanak, rengeteg emberéletet követelve, hatalmas anyagi károkat okozva. Ezt is kezelnünk kell.

Az öregedő társadalom problémájához: a hagyományosan magas japán életminőség, a japán gazdaság teljesítőképessége fenntartható még?

A gazdasági növekedés mértéke talán nem, de a gazdaság jó teljesítőképessége igen.

Ha megnézi a kínai vagy a dél-koreai technológiai eszközöket, az alkatrészeik egy része azért japán gyártmány... A japán ipari teljesítmény fejlett most is, ezt a minőséget tartjuk, de az is biztos, hogy a tokiói kormány nem egészen bölcsen alakítja ki a költségvetés különböző szektorainak pénzkereteit, sokszor rossz helyre mennek a pénzek. Az első dolog tehát az, hogy a politikai vezetők új generációjára lenne szükség, hogy változás legyen.

Vajon mi az oka annak, hogy a japán fiatalok egész nemzedékei döntenek úgy, hogy nem vállalnak gyermeket? A japán élet drága, az igaz, de a megélhetés magas költségei más nemzetek fiataljait nem tartják vissza, hogy befektessenek a jövőbe. A japán generációk miért nem így tesznek?