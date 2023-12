„Japánnak készen kell állnia az önvédelemre” – volt japán vezérkari főnök a Mandinernek

Tajvan egy égető kérdés. Ön szerint tíz éves távlatban bekövetkezhet, hogy Kína elég erősnek érzi magát, hogy a status quót felrúgja, Tajvant megtámadja?

Hszi Csin-ping kínai elnök megszilárdította hatalmát, és

ambíciói közé tartozik, hogy 2027-ig rendezi a tajvani kérdést.

A kínai rendszerben Hszi elnök kezében összpontosul minden hatalom, senki az apparátusban nem meri őt figyelmeztetni, mit tegyen és mit nem. Nekünk mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy 2027-re mi is készen álljunk. Éppen ilyen okok miatt lett 2027-ben meghatározva a japán önvédelmi képesség elérésének céldátuma.

Mi a hatásköri megosztás a japán haditengerészet és a japán parti őrség feladataiban? Hogyan történik a gyakorlati együttműködés a két fegyvernem között?

Amikor kínai járőrhajók hatolnak be japán felségvizekre, akkor az első reagálás feladata a japán parti őrségé. A Szenkaku-szigetek védelme is az ő elsődleges feladatuk. Ez azonban nem háborús művelet, és éppen ezért a japán kormány a parti őrség hatásköreit is növelni akarja, hogy a fenyegetések visszaverésében hatékonyabban tudjanak eljárni. 2015-ben született az a döntés, hogy a járőrhajók kiszorítása a parti őrség feladata, de ha kínai hadihajók jelennek meg a japán felségvizeknél, akkor a haditengerészet egységeit kell azonnal aktiválni.

Japán és az Egyesült Államok között van egy hatályos védelmi szerződés, 50 ezer amerikai katona állomásozik a szigetország több bázisán. 2023-ban a megváltozott geopolitikai helyzetben még elegendő az amerikai biztonsági garancia, meg tudja önöket védeni Amerika?

A Japán területén szolgálatot töltő amerikai katonák és családtagjaik összesített létszáma a 100 ezer fő fölött van. A japán-amerikai biztonsági egyezmény a japán állam biztonsági szerkezetének alapját képezi, és ez nem is fog megváltozni. Az amerikai kormányzat sokszor és folyamatosan ismételgeti, hogy támadás esetén biztonsági garanciát,

katonai segítséget nyújt Japán számára, ugyanakkor azt is látni kell, hogy az Egyesült Államok globális hegemóniája olvad,

és ez igaz a csendes-óceáni térségben is, így Japánnak most meg kell erősítenie saját konvencionális haderejét, védelmi képességeit, hogy az önvédelemre képes legyen. Mivel a kínai katonai képességek folyamatosan erősödnek, az amerikai térségbeli jelenlét pedig stagnál, ezért vélhetően a saját haderő erősítése, a modern hadi technológia integrálása mellett a japán kormány arra fogja kérni az amerikai kormányzatot, hogy növelje a térségben állomásozó nukleáris elrettentő képességeit, hogy Dél-Korea és Japán biztonsági garanciái hitelesek maradjanak. Ezeket a lépéseket részben az ukrajnai háború tanulságai alapján tartjuk fontosnak.

Nyitóképen: Uzusio osztályú japán tengeralattjáró 2022 novemberében. Fotó: AFP / Anadolu Agency / Issei Kato; interjúfotók: Ficsor Márton