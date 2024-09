A Nature korábbi főszerkesztője: Azokra a területekre kell fókuszt helyezni a kutatásban, ahol Magyarország már most kiemelkedő

Nyitókép: HUN-REN

1995-2018 között volt az egyik, ha nem a legrangosabb természettudományos folyóirat, a Nature főszerkesztője, 2024-ben választották a brit Royal Society tagjává, a Magyar Kutatási Hálózatot (HUN-REN) pedig már több mint egy éve segíti az Elnöki Kör, majd a Tudományos Tanácsadó Testület tagjaként. Sir Philip Campbellel beszélgettünk magyarországi látogatásának apropóján az európai kutatás versenyképességéről, arról, hogy miért szükséges fókuszálni a kutatás és az innováció területén ahelyett, hogy minden téren versenyezni próbálnánk, arról, hogy miért van szükség egységesebb működtetésre a kutatóhálózatban, valamint, hogy miért kiemelten fontos a HUN-REN részére, hogy a társadalom számára közérthetően bemutassa a hálózatban születő kiemelkedő eredményeket.

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatot 2019-ben hozták létre azzal a céllal, hogy a magyar tudományos élet egyik alappillérét képezze, és független kutatóhálózatként működjön. Tizenegy kutatóközpontot, hét kutatóintézetet és 116 kutatócsoportot foglal magába, melyek különböző tudományterületeken – a természettudományoktól a társadalomtudományokig – végeznek kutatásokat támogatva a teljes értékláncot. A HUN-REN célja, hogy a kutatói szabadság megőrzésével, az állami finanszírozás mellett hatékonyabbá és eredményesebbé tegye a kutatásokat. Emellett támogatja a kutatási eredmények gyakorlati hasznosítását, elősegítve a magyar gazdaság versenyképességét, valamint nemzetközi kutatási és innovációs együttműködéseket.

– Hogy látja Európa és azon belül Magyarország versenyképességét az innováció és a kutatás globális versenyében?

Úgy látom, hogy Európának – és benne Magyarországnak – többet kell tennie az innováció ösztönzése érdekében: bátorítani kell a befektetéseket, támogatni a kutatásalapú fejlesztéseket a vállalatoknál, és elősegíteni az egyetemekről és kutatóintézetekből kiinduló innovatív spin-off cégeket. A világ számos különböző megközelítést kipróbált ezen a téren, és néhányat már elemeztek, így a legsikeresebbeket is.

Úgy gondolom, Európának, és különösen Magyarországnak, nagy szerepe van ebben a pozitív változásban. Ugyanakkor mindannyian tudjuk, hogy a Kínában zajló, a megújuló energiákra irányuló hatalmas beruházásokat nehéz bárhol felülmúlni. Továbbá az is világos, hogy az Egyesült Államok innovációs kultúrája, amelyet a versenyképesség táplál, szintén nehezen másolható. Az igazi erő azonban az együttműködésben rejlik.

Ezzel arra utalok, hogy a magyar kutatók már most is aktívan együttműködnek európai és globális szinten, mert kiválóak abban, amit csinálnak, és mások is szeretnék bevonni őket a hálózataikba. Minél többet tud Magyarország ezen a téren tenni, mind tudományos, mind társadalmi szinten, annál sikeresebb lehet a jövőben.

Sir Philip Campbell PhD karrierjének nagy részét tudományos folyóiratok szerkesztésével töltötte. Posztdoktori kutatásait a Leicesteri Egyetemen végezte a felsőlégköri fizika területén, ezt követően pedig a Nature folyóirat fizikai tudományokért felelős szerkesztője lett. Később a Physics World alapító főszerkesztőjeként dolgozott a Brit Fizikai Intézetnél. 1995-ben kinevezték a Nature főszerkesztőjévé, majd 2018-ban a Springer Nature kiadó főszerkesztője lett, amely számos tudományos könyv és folyóirat megjelentetéséért felel. 2023-ban visszavonult a tudományos publikációk világából, de továbbra is tanácsadóként tevékenykedik a kutatás területén. A Nature-nél különösen a szerkesztői tartalomért és az olyan új, multidiszciplináris folyóiratokért felelt, amelyek a társadalmi kihívásokat közvetlenül érintő kutatásokat közölték. Mindemellett elkötelezett támogatója volt a tudományos mentorálásnak és a jó laborvezetésnek. Tudományos munkásságáért 2015-ben lovaggá ütötték, 2019-ben pedig életműdíjat kapott a Brit Tudományos Írók Szövetségétől. 2024-ben a Royal Society tagjává választották.

– Hogyan tud egy Magyarország méretű ország versenyezni a legnagyobb országokkal a kutatásban és innovációban?

Úgy gondolom, hogy nem érdemes arra törekedni, hogy a legnagyobb országokkal versenyezzünk, hacsak nem bontjuk le a kérdést Magyarország egyedi erősségeire, amelyekből valójában számos van. Ilyen például az ország földrajzi elhelyezkedése, ami különösen fontos lehet a klímaváltozás megértésében. Általánosságban elmondható – és ezt a HUN-REN-nel szerzett tapasztalataim is megerősítik az elmúlt egy-két évben –, hogy Magyarországon óriási kutatói tehetségek találhatók.

Magyarország kutatási kultúrája már több mint egy évszázadra tekint vissza, ám ezt a potenciált nem fejezik ki kellőképpen, sem Magyarországon belül, sem nemzetközi szinten. Véleményem szerint itt van a kulcs:

koncentrálni kell azokra a területekre, amelyekben Magyarország már most kiemelkedő, és olyan kutatási missziókat kell kijelölni, amelyek tovább erősíthetik az országot. Nem kell minden téren versenyezni – elég, ha az ország a saját erősségeire épít, és azokra fókuszál.

– Hogyan került kapcsolatba a HUN-REN-nel? Ön hogyan látja, mely tudományterületeken mutat fel kiválóságokat a HUN-REN?

Úgy történt, hogy már ismertem Gulyás Balázst, a HUN-REN elnökét, még mielőtt csatlakozott volna a szervezethez. Többször találkoztam vele Szingapúrban, és úgy gondolta, hogy

a Nature főszerkesztőjeként szerzett tapasztalataim alapján tanácsadóként hasznos lehetek.

Először az általa „Elnöki Körnek” nevezett csoportban vettem részt, majd ma volt az első ülésem már a Nemzetközi Tanácsadó Testület tagjaként.

Az elmúlt évben a HUN-REN kutatóintézeteinek nemzetközi értékelésében is részt vettem, ezért több területen is ráláttam a kutatóintézet-hálózat erősségeire és kihívásaira.

Ami a tudományos területeket illeti, a HUN-REN több területen is erős. Példaként az asztronómiát említeném.

Bár nem minden intézetet értékeltem, csak néhányat, világosan látszik, hogy a humán és a társadalomtudományok terén is jelentős nemzeti szintű projektek zajlanak, amelyek elengedhetetlenek Magyarország társadalmának megértéséhez. A nemzetközi jelenlétük attól függ, hogy a megoldott problémákat más társadalomtudósok is relevánsnak látják-e. De ha valami igazán fontos Magyarország számára, akkor az már önmagában kiválóság. Ha ez nemzetközileg is jelentős, az csak még jobb.

A hangsúly a kutatások társadalmi hatásán van, legyenek azok a hatások csak Magyarországon vagy annál szélesebb körben – Európában, a világban – is jelentősek.

– Hol látja a fejlesztendő területeket? Mik a legnagyobb kihívások a kutatóintézet-hálózatban?

A kutatók ösztönzése rendkívül fontos, és ez minden tudományosan aktív országra érvényes. Világszerte változik ez a szemlélet, mert mindenki felismeri a kíváncsiság jelentőségét. Az emberek például értékelik az asztronómiát, még akkor is, ha az nem nyújt azonnali megoldásokat a mindennapi problémákra. Ugyanakkor a kormányok egyre inkább arra összpontosítanak, hogy a kutatások közvetlen választ adjanak a társadalmi kihívásokra is.

Ezért kulcsfontosságú, hogyan értékeljük és ösztönözzük a kutatókat arra, hogy jobban reagáljanak ezekre a kihívásokra.

Emellett, ahogy korábban is említettem, a HUN-REN-nek javítania kell kommunikációját és jelenlétét mind a magyar közvéleményben, mind a nemzetközi színtéren, hiszen hatalmas erőforrásokkal rendelkezik. Ezek a hálózat számára kulcsfontosságú kérdések a jövőbeni siker érdekében.