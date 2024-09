Svájci professzor: Legyenek büszkék a magyarok!

– Hogyan látja a HUN-REN jelenét? Mik az erősségek, mik a fejlesztendő területek?

Magyarország erősségei közé tartozik a matematika és a fizika terén elért kimagasló teljesítmény, hiszen a világ legjobbjai közé tartoznak a magyar szakemberek. A vizsgált intézetek nemzetközi szinten is az élmezőnybe tartoznak. Az orvostudományban szintén kiváló eredményeket értek el, és meglepő módon az ökológia terén is Európa, sőt talán a világ legjobbjai között vannak.

Azonban Magyarország jelenleg nem megfelelő mértékben használja ki ezeket az erőforrásokat.

Az intézetek gyakran alulértékelik saját képességeiket, és nehezen versenyeznek a nemzetközi porondon, miközben más országok intézetei hajlamosak a felfújni saját eredményeiket. Továbbá a társadalomtudósok, mérnökök és természettudósok közötti együttműködés Magyarországon belül is gyenge, ami akadályozza a további fejlődést. Az átvilágítás alapján javaslatként megfogalmazott új, egységesebb szervezeti struktúra megteremtheti a lehetőséget a különböző területek közötti nagyobb együttműködésre, amely hosszú távon az ország teljes kutatási hálózatát megerősítheti.

– Mely nemzetközi példák szolgálhatnak jó gyakorlatként, amikor a HUN-REN fejlesztéséről gondolkodunk?

A svájci kutatási rendszer kiválóan működik, hiszen azon a három alapvető pilléren nyugszik, amelyet az előbb említettem, és ez a sikerük titka. Ugyanakkor Németország és Hollandia is példaértékű tudományos hálózatokat épített ki. Németországban za ország méretéből adódóan bonyolultabb a kutatásszervezés, míg Hollandia, amely méretben közelebb áll Magyarországhoz, szintén kiváló tudományos teljesítményt nyújt. Magyarországnak érdemes lenne tanulmányoznia a nagy országok hibáit és a kisebb országok sikereit, majd ezekből kialakítania egy saját, hatékony rendszert. Példaként említhetők még a skandináv országok és Spanyolország is, ahol az elmúlt évtizedekben sikeresen létrehoztak erős kutatási hálózatokat. Ezek az országok úgy szervezik kutatásaikat, hogy megőrzik a szabadságot és a rugalmasságot, de egyértelmű célokat tűznek ki. Magyarország és benne a HUN-REN feladata, hogy kiaknázza az ország meglévő tudományos erőforrásait és lehetőségeit, és csiszolja azokat a „rejtett aranyrögöket”, amelyek már most is megvannak itthon.