Súlyos a válság a briteknél, és ezen nem segít a vasszigor és a cenzúra

Nyitóképünkön Keir Starmer miniszterelnök rendőrvezetők társaságában

a „szélsőjobboldali zavargások” elleni fellépésről egyeztet augusztus 8-án. Forrás: Joe Giddens / POOL / AFP

***

„Ismét azt mondták nekünk, hogy ezúttal minden másképp lesz. Ezúttal a terv működni fog. Ezúttal az emberek látni fogják az eredményeket (…) legyünk őszinték magunkhoz, politikusaink hazudnak. Az elmúlt huszonöt évben hazudtak. És ma is hazudnak.”

Így foglalja össze blogján a brit valóságot Matt Goodwin, a Kenti Egyetemet nemrég otthagyó akadémikus-politológus, aki elsősorban a kormányt magához ragadó Munkáspárt legújabb, bevándorlást érintő ígéreteit vette górcső alá. S egyúttal arról is megbizonyosodott: ha a baloldali kabinet be is tartaná fogadkozásait, csak a jelenleg az országban tartózkodó illegális bevándorlók kipaterolása 43 (!) évbe telne, miközben a munkáspártiak alatt az esély arra, hogy valaki megkapja a menedékjogot, 50 százalék fölé nőtt.

Nem újdonság, hogy az Egyesült Királyságban migrációs válság van: persze, egyeseknek az olcsó munkaerő – különösen a szintén olcsó kelet-európaiak kiesése után – jó biznisz, de a lakosság többsége szenved a helyzettől és problémának látja azt biztonságára vonatkozólag, és igen kevesen látják ezt egy jó dolognak.

A szavak elszállnak, a migránsok maradtak

A probléma ugyanakkor ott volt, hogy miközben az egymást egyre sűrűbben váltó konzervatív kabinetek a probléma megoldását ígérték, kormányon vajmi kevés valódi lépést tettek. A Brit Konzervatív Párt gyenge próbálkozásai egyébként is folyamatos akadályokba és politikai támadásokba ütközött – még az olyan, végtelenül evidens (és gyengécske) kampányaikat is kritikák illették, mint amikor plakátokon győzködték az illegális bevándorlókat a múlt évtized közepén, hogy amennyiben illegálisan tartózkodnak a szigetországban, menjenek haza, megkapnak hozzá minden segítséget – ez ostoba és offenzív kampány, mondta a liberális demokrata Vince Cable, aki közölte,

„Nagy-Britanniának nincs nagy problémája az illegális bevándorlókkal”.

Mindeközben özönlöttek az érkezők; csak tavalyelőtt és tavaly mintegy százezer ember, 2018 óta 130 ezer fő érkezett illegálisan, csónakokkal átszelve a La Manche csatornát. Természetesen a franciák sem igyekeztek nagy erőkkel maradásra bírni őket…