Az oroszok feltartóztathatatlanok Donyecknél – mindez egy nagyobb szabású offenzíva nyitánya lehet

Az orosz erők jelenleg két irányból próbálnak előrenyomulni, végső céljuk Pokrovszk elfoglalása – derül ki az amerikai Institute for the Study of War (ISW) csütörtöki jelentéséből. Az egyik támadási irány a Novohrodivka–Hrodivka-vonalon halad, Mirnohrad megszerzésére törekedve, hogy elérjék Pokrovszk külterületeit. A másik irány a Szelidove–Ukrajinszk–Hirnyik-vonalat célozza, amelynek célja, hogy Pokrovszk délkeleti részénél kiszélesítsék az orosz állásokat, ezzel is csökkentve az ukrán ellentámadásokkal szembeni sebezhetőségüket – írta meg a Portfolio.

Az ISW elemzése szerint az orosz katonai vezetés valószínűleg mindkét támadást előfeltételnek tekinti egy nagyobb és intenzívebb offenzíva megindítása előtt Pokrovszk ellen.

Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok szerint a leghevesebb harcok jelenleg Hrodivka keleti külterületein, Krasznyi Jarnál, Novohrodivkánál és Mihajlivkánál zajlanak. Az ISW szerint az elmúlt napokban igazolható orosz területszerzések történtek ezeken a helyeken. Bár az orosz katonai bloggerek a valóságosnál nagyobb nyereségekről számolnak be, egyes források szerint

az orosz erők már Mirnohrad belső részein, valamint Szelidove központjában is harcban állnak.

A katonai bloggerek szerint az orosz csapatok már elérték Ukrajinszk északkeleti peremét, elfoglalták Memriket, és behatoltak Halicsinivkába. Az ISW véleménye szerint az orosz erők célja, hogy fenntartsák az előrenyomulás ütemét a Novohrodivka–Hrodivka-vonalon, gyorsan megszerezzék Mirnohradot, és eljussanak Pokrovszk külterületeire.

Az ISW szerint az orosz előrenyomulás stratégiai célja, hogy megkerüljék az ukrán védelmi állásokat, valamint, hogy felszámolják az ukrán erők kiszögelléseit a Pokrovszk irányában lévő orosz állások szélén. Az orosz katonai vezetés valószínűleg mindkét taktikai előrenyomulást be akarja fejezni, mielőtt megkezdenék a Pokrovszk elleni nagyobb támadást.

Az továbbra sem egyértelmű, hogy az orosz erők közvetlen városi harcokkal próbálnak majd átjutni Pokrovszkon, vagy inkább bekerítési taktikát alkalmaznak, mint korábban Bahmut és Avgyijivka esetében, ahol kudarcot vallottak. Az ISW szerint az orosz katonai döntések valószínűleg attól függenek majd, hogy az ukrán erők hol helyeznek el jelentősebb védelmi erőket.

