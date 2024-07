Nyitókép: Anton Bendarjevskiy Facebook-oldala

„A most zajló háromnapos NATO csúcson elfogadott nyilatkozat egészen kemény szövegezést tartalmaz, és valóban NATO egységről árulkodik. Nincsenek azok a képlékeny, lényegét kerülő megfogalmazások (talán csak egy kivételével, de arról a végén), mint amit más csúcstalálkozókon megszokhattunk, sokszor EU szinten is. Itt a NATO mind a 32 tagja az aláírását adta ehhez a végső szöveghez. Ez több szempontból is fontos, szimbolikus csúcstalálkozó volt: Svédország csatalkozását követően most rendelkezik a katonai szervezet a legtöbb taggal. Ez a NATO megalakulása óta a szervezet 75. éves, jubíleumi találkozója. Jens Stoltenberg főtitkár számára 10 év után ez az utolsó csúcs – helyét októbertől a korábbi holland miniszterelnök, Mark Rutte veszi át.

De nézzük a csúcsértekezlet végső nyilatkozatát, az általam fontosnak ítélt részeket. Összefoglalva: Oroszország mellett a NATO Kínát is elítélte, hogy ilyen vagy olyan módon támogatja Moszkvát. Egyértelműen Oroszország lett megnevezve a NATO szövetségesek legnagyobb ellenfelének, és felszólították Moszkvát, hogy minden csapatát vonja ki Ukrajnából, Grúziából és Moldovából, az orosz háborús bűnöknek pedig lesz következménye. Létrejön egy új szerv, az NSATU, amely minden Ukrajnának nyújtott támogatást és kiképzést koordinálja majd. Válogatás a teljes szövegből:

– A béke megőrzése érdekében létrejött NATO a történelem legerősebb szövetsége maradt. Egységben és szolidaritásban állunk az európai kontinensen zajló brutális támadó háborúval szemben, és a biztonságunk szempontjából kritikus időszakban.

– Oroszország továbbra is a legjelentősebb és legközvetlenebb fenyegetés a szövetségesek biztonságára.

– A Kínai Népköztársaság kinyilvánított ambíciói és politikája továbbra is kihívást jelent érdekeink, biztonságunk és értékeink számára. Az Oroszország és Kína közötti egyre mélyülő stratégiai partnerség, valamint a szabályokon alapuló nemzetközi rend aláásására és átalakítására irányuló, egymást erősítő kísérleteik mély aggodalomra adnak okot.