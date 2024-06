Kitálalsz, hogy gyermekeken végeznek nemváltó műtét a kórházadban? Joe Biden beperel!

Ezek nem elszigetelt esetek. A World Professional Association for Transgender Health (WPATH) nevű érdekvédő szervezet a témában kiadott útmutatója nyolcadik kiadásában mind a mell-eltávolítást, mind a nemiszervek átműtését sztenderd eljárásnak tekinti a nemi identitászavaros kiskorúak esetében.

Egy 2017-es kutatás úgy találta, hogy a WPATH-tal kapcsolatban álló sebészek számára „a kor csak egy szám”, és egyre több, vaginoplasztikára jelentkező gyermekről számolnak be. Joe Biden kormányzatának egészségügyi minisztériuma (Department of Health and Human Services) is azt írja egy hivatalos dokumentumban (Gender Affirming Care and Young People), hogy a kettős mell-eltávolítás és a nemiszervek átműtése „tipikusan bevett eljárások felnőttkorban, és eseti jelleggel kamaszkorban”.

Az az állítás sem igaz, hogy a „transz” gyermekek közt nagyobb az öngyilkossági arányszám,

és ha nem kapnak „megerősítést” (abban, hogy „valódi” nemük ellenkező a testük nemével), akkor fennáll az öngyilkosság veszélye. A City Journal felidézi: az Egyesült Királyságban 2010-2020 között a genderklinikákra utalt gyermekek esetében ugyanannyi volt a kezelést nem kapók közt az öngyilkosságok aránya, mint azok között, akik kaptak kezelést. Egy 2011-es svéd tanulmány azt mutatta ki, hogy harminc évvel a nemváltó műtét után a transzneműek körében még mindig 19-szer magasabb volt az öngyilkosságok aránya, mint a teljes népességben. A kutatások szerint a hormonkezelés sem teszi kevésbé valószínűvé a transzneműek körében elkövetett öngyilkosságokat.

Emellett a Parents Defending Education nem teljes körű felmérése szerint az Egyesült Államokban jelenleg majdnem 20 ezer iskola nem hajlandó információkat kiadni a szülőknek gyermekük nemi identitásáról és nemi irányultságáról; s ebbe a 20 ezer iskolába több mint 11 millió gyerek jár.