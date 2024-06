Giorgia Meloni: Lesznek meglepetések az EU jövőjében

Ez lehet Meloni célja

Olasz lapok arról írtak, Meloni célja, hogy befolyásos szerephez juttassa Itáliát az európai intézményekben. Beszámoltak egyúttal arról is, hogy Ursula von der Leyen két alkalommal is telefonon kereste meg Melonit: az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) szavazataival ugyanis nagyobb biztonsággal elérheti, hogy folytathassa pályafutását az Európai Bizottság élén. Cserébe a helyreállítási és kohéziós alapok biztosi posztját kaphatná meg Olaszország, amelyet Raffaele Fitto töltene be – írja a Magyar Nemzet.

A La Repubblica napilap szerint folytatódnak a tárgyalások, Orbán Viktor jövő héten Rómába utazik, hogy egyeztessen Melonival.

Elemzők szerint nem kizárt, hogy a francia választásokat követően Meloni stratégiai szövetségre lép Marine Le Pen pártjával, miközben a Néppárt jobboldali pártjaival is tárgyalásokat folytat. Nicola Procaccini, az ECR európai parlamenti képviselje örömmel jelentette be, hogy tizenegy új konzervatív képviselő csatlakozásával az ECR a harmadik lenagyobb alakulat lett az EP-ben. A párt megszavazta, hogy Carlo Fidanza az Olasz Testvérek delegáció vezetőjeként folytathatja a szolgálatot az EP-ben.

(MTI / Magyar Nemzet)

***