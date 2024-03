Nyitókép: Gabriel Kuchta / Getty Images

***

„Aztán az orosz agresszió nyomában felütötte fejét az európai idiotizmus. Mondanám én, de ezzel tulajdonképpen felmentést is adnék mindazoknak, akik elképesztő hévvel igyekeznek háborúba vinni egész Európát.

Nem idióták ezek, hanem egyszerű gonosztevők, háborús haszonlesők.

Még pár éve sem tudtam volna elképzelni, hogy Franciaország vezetője halál komolyan azt mondja, igenis, nyugati katonákat kellene küldeni Ukrajnába. Nyilván nem az ő fiait, mert hát nincsenek is neki, hanem valaki másokéit. És tessék, megteheti, megteszi, nem kíséri odaát különösebb felzúdulás.

Az sem meglepő már, de egy kicsit sem, hogy Nagy-Britannia vagy Németország, de még a kisebb gazdasági súllyal bíró államok is milyen komolyan beszállnak a háborúba. Könyörgöm, a napokban derült ki, hogy német katonatisztek azt latolgatták, a saját rakétáikkal vajon milyen orosz városokat lehetne támadni.

Hát, elég nagy utat jártunk be 2022-től kezdődően. Eleinte a duma az volt, hogy maximum sisakokat küldenek, aztán csak önvédelemre alkalmazható eszközöket, majd jól van, lehet támadó is, de Oroszország területére nem lehet vele átcsapni, aztán már ez sem számított, most pedig jönnek a katonák.

Lehet szeretni vagy sem az oroszokat, kurvára irreleváns.

Aki arra bazírozik, hogy egy atomhatalommal keverné háborúba a NATO-t, az egy háborús bűnelkövető, akivel így is kell elbánni.”

***