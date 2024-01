„Vannak, akik a tanulásból merítenek erőt a háborús krízis idején” – klinikai szakpszichológus a Mandinernek

Magyarországon is megnőtt a lakosság szorongásszintje

Hal Melinda ezután ismertette, hogy az emberek négy nagy csoportra oszthatók. Az első csoportba azok tartoznak, akik pillanatnyilag is háború sújtotta országban élnek, de közvetlenül nem érintkeznek háborús cselekményekkel. „Esetükben a problémákat kutatásaink szerint is a közvetett nehézségek okozzák. Ilyenek például a pénzromlás, az infláció, az áramkimaradások miatti sötétség – amely olyan hétköznapi tevékenységeket is nehézzé tesz, mint a főzés, a mosás vagy a tisztálkodás –, valamint a tanulás és a kapcsolatlétesítés nehezítettsége, tehát, hogy nincsen áram, a főzés, a mosás, a hétköznapi tevékenységeknek az ellátása. További nehezítő körülmény a családtagoktól való elszakítottság. Utóbbi esetekben általában a férjek, az apák vagy a fiúgyermekek kerülnek távol. Akiknek a családjában egészségügyi- vagy rendvédelmi szervben dolgozó van, az még inkább rizikócsoportba tartozik.

Egyértelmű veszteségélményeket mérünk, ilyenkor szinte mindegy, hogy az konkrétan milyen természetű, bármely következtében felléphet mentális krízisállapot”

– magyarázta

A fentiekhez hozzáfűzte, hogy az ezekkel kapcsolatos kötődési problémák, érzelmi megterhelések és nehézségek nemcsak úgy csapódnak le, hogy hiányzik a szerettem, vagy féltem azt a szerettemet, akit elvittek katonának, hanem úgyis megjelenik, hogy egy nő egyedül maradt a családdal. „Gyakorlatilag egyedül tartja el a családot, egyedül kell a hétköznapokat vinnie, és mindezek mellette pedig olyan nehézségekkel is meg kell küzdenie, hogy vannak olyan napok, amikor csak pár órát van áram, és az is sokszor csak éjszaka. Ezek mind-mind plusz pszichológiai terhek, és az állandó készültségről és légiriadókról még nem is beszéltünk” – sorolta a szakember. Itt megjegyezte, hogy a kutatásaikból az is kiderült, hogy minél több a sötétségben töltött órák száma, azzal egyenes arányban nő a betörések, az utcai támadások és a balesetek gyakoriság, többek között a megemelkedett szorongásszint miatt.

Ezt követően ismertette a második csoport jellemzőit, akik közvetlenül érintettek a háborús cselekményekben: vagy megjárták a frontot vagy attól tartanak, hogy be kell vonulniuk, közben szeretnék azt elkerülni. Esetleg háborús cselekményt éltek át, például Kijevben tartózkodtak a bombázások alatt. „De ebbe a csoportba tartoznak a menekültek is.

Esetükben poszttraumás stresszről is beszélnünk kell, és náluk már megjelenik egy vagy több konkrét traumatizáló helyzet is.

Ez azért is érdekes, mert az első csoport is érintett olyan szempontból, hogy egyeseket ért/érhet attrocitás közvetlenül vagy közvetve. Például úgy, hogy szemtanúja volt egy kényszersorozásnak”.

A harmadik csoport tagjai azok, akik a háború kezdetekor vagy a háború kitörésekor kijutottak a térségből, és jelenleg máshol tartózkodnak. Esetükben más jellegűek a szorongások, elszakadtak a családjuktól, nem láthatják akkor a gyermekeiket, amikor szeretnék, nem tudnak úgy kapcsolatot tartani, létesíteni, ahogyan előtte, és mindezek mellett aggódnak az otthon maradt szeretteikért, barátaikért, szomszédaikért, családtagjaikért. Ahogy a Maslow-piramison haladunk fölfelé, és a fizikai biztonság adottá válik egyéni szinten, akkor az érzelmi megterhelés kerül előtérbe. A háború sújtotta részeken magas arányban látjuk például az oktatási nehézségek kérdését is megjelenni – hangzott el.

A negyedik kategóriába pedig azok tartoznak, akik csupán a hírekből értesülnek a háború történéseiről, és sok esetben még olyan ismerősük sincs, akinek bármilyen háborús élménye lenne, mégis azt látni, hogy óriásit emelkedett a szorongás a magyar társadalomban is. Nyilvánvalóan itt a gazdasági és megélhetési kérdések előtérbe kerülnek: míg a benzinár emelkedését pár hetes csúszással észleltük, addig a forint árfolyamának zuhanása szinte rögtön éreztette a hatását. Ezekre viszonylag gyorsan reagáltak az emberek: úgynevezett közvetett szorongást okoztak amit a nagymintás kutatások is kimutattak. A Kopp Mária Intézet 2020 novembere óta végez Közérzet Kutatást a magyar lakosság körében.

A felmérés alapján a magyarok átlagos közérzete egy tízes skálán hetes volt az elmúlt három évben.

Ahogy Fűrész Tünde, az Intézet elnöke a lelki egészség napján szervezett műhelykonferencián ismertette, a magyarok biztonságérzete a háború kitörését követően, 2022 nyarán ingott meg. A negatív hatások akkorra gyűrűztek be az emberek magánéletébe. Azóta a helyzet javult – jegyezte meg a pszichológus.

Egyre több a veszteségélmény

Az MCC Tanuláskutató Intézetének vezető kutatója arról is szólt, hogy a lassan két éve tartó háború „borzasztóan hosszú idő”.

Minden szervezetet kimerít, legyen az közvetlenül vagy közvetetten érintett.

De azt is látni kell, hogy ahogyan a háború zajlik, egyre több a veszteségélmény, és itt kiemelném a gyászfolyamatot. Az egészségügyi rendszerben és a házi gondozásban is akadnak ellátási nehézségek, miközben több a fizikai probléma, ezek pedig mind-mind odavezetnek, hogy egyre több ember hal meg, egyre több a gyászmunka” – sorolta.

Hal Melinda arra a kérdésre, hogy mennyi idő lesz, mire a társadalom a háború lezárását követően visszatalál egy viszonylagos egészséges állapotba, azt válaszolta, hogy a jövőkutatók nagyjából fél évvel ezelőtt is azt mondták, hogy a második generáció elvesztésénél tartunk. „Ez az oktatás szempontjából nagyjából reális. Ha az érettségire készülőket nézzük vagy az egyetemistákat, akik bár az alapoktatáson már túl vannak, a tanulmányi előmenetüleket, a vizsgáikat megnehezítette a kialakult helyzet. Csúszásokkal szembesültek, sőt volt, aki megszakította gyakorlatilag a tanulmányait, ha nem tudott olyan intézményt találni, ami átvenné őt. A következő probléma a középiskolás korosztályt érinti. Hiszen nem lehet ilyen körülmények között rendesen felkészülni az órákra. Fejlámpával vagy gyertyafény mellett nem lehet hatékonyan tanulni sem otthon, sem az óvóhelyen. Ezeket a fizikai körülményeket nem szabad alábecsülni. A koncentrációt is nagyon megnehezítik, és így a teljesítmény is feltételezhetően rosszabb összességében” – ismertette a szakpszichológus.

A szakember ugyanakkor felhívta arra a figyelmet, hogy próbálnak azokra az alanyokra fókuszálni, akik a tanulásból merítenek erőt, egy fogódzkodót látnak benne. „Egyeseknél

ez egy nagyon fontos terület, úgynevezett kontrollélményt nyújt, megküzdési stratégiává váik.

A kisebbek és a kamaszok között is látunk erre példát. Azonban az idő nem nekünk dolgozik, tehát minél tovább tart a háború, annál nehezebb lesz ezeket a fiatalokat is motiváltan tartani. Az sem könnyít a helyzeten, hogy összességében a tananyag nem lett kevesebb, és a teljesítés sem lett könnyebb, és ebbe már a koronavírus idején bevezetett hibridoktatás is bejátszik, amelynek bizonyos elemei még megmaradtak. De ha nincs áram, akkor sem az általános, sem a középiskolák nem tudja elküldeni a házi feladatot vagy nem tudják kikeresni a válaszokat egy beadandóhoz, de még kutatómunkát sem tudnak folytatni” – hozta fel a példákat Hal Melinda.

„A szenzitizáció jelenségét egyértelműen látjuk a vizsgálati alanyaink között. Van, akiben még mindig nagyfokú szorongást vált ki, amikor meghallja a szirénát, vagy látja a telefonján, hogy jelez a rendszer, és le kell vonulni az óvóhelyre. De a tanerőhiány is nehezítő körülmény, és veszteségélményt okoz, akárcsak az, hogy sok iskolai közösség megfogyatkozott, mert sok gyermek és fiatal hagyta el az országot. Ha a fenti tényezők összeadódnak, az sokkal nagyobb problémát fog eredményezni, mintha önállóan lennének jelen. A nagy egész több, mint a részek összessége” – húzta alá.