Így segítik a kárpátaljai segítő szakemberek munkáját az anyaországból

Kövi Zsuzsanna, a KRE Pszichológiai Intézet Pszichológiai Továbbképző Központjának tanszékvezetője a Mandinernek elmondta, hogy az egyetem, mint minden évben, idén is a Magyar Kormány által biztosított Bethlen Gábor Alapítvány támogatás által szervezte meg a hálózatépítő konferenciát. A kárpátaljai kollégák kulturális és közösségépítő programok szervezésével járultak hozzá a konferenciához.

„Mindent megtettünk annak érdekében, hogy Kisvárdára hozzuk a kárpátaljai kultúrát, hangulatot és értékeket, együttműködést vállalva az ottani kollégákkal, akik ebben a háborús helyzetben helytállnak” – jegyezte meg Kövi Zsuzsanna. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a kárpátaljai szervezők nagy erőfeszítéseket tettek a konferencia szakmai és kulturális programjainak megszervezéséért. „Nagyon szeretnénk a kárpátaljai kollégákkal a szakmai együttműködéseket mind az oktatás, mind a mentálhigiénés, lelki egészségfejlesztő programok terén növelni. Továbbá fontos lenne, hogy ez a képzés fennmaradjon a határontúli magyarlakta területeken, Erdélyben, Kárpátalján, Délvidéken és Felvidéken” – emelte ki a tanszékvezető.

A reziliencia pszichológiai alapfogalom, jelentése: rugalmas ellenálló képesség a hétköznapi, vagy éppen kritikus változásokkal, váratlan akadályokkal, meglepetésekkel szemben. Vagyis a reziliencia azt jelenti, hogy mentálisan mennyire vagyunk képesek megbirkózni az akadályokkal, nehéz élethelyzetekkel. Ha valakire azt mondják, hogy „reziliens”, az azt jelenti, hogy a váratlan krízisek után is viszonylag gyorsan képes túltenni magát a kilengésen, pozitívan alkalmazkodni ahhoz, és visszatérni a krízis előtti, nyugalmi lelki állapotba.

„Hihetetlen megküzdések vannak”

Simon Gabriella, mentálhigiénés szakember, egyetemi docens, – aki a reziliencia, megküzdés témájában tartott előadást a konferencián –, arra a kérdésre, hogy mi módon segítik a kárpátaljai segítő szakemberek munkáját az anyaországból, elmondta, hogy a hálózatépítésben maguk is szerepet vállalnak, működnek olyan szakmai közösségeik, amelyekben együtt vesznek részt a Kárpátalján élő kollégákkal. Emellett többek között szupervízióval, mentorálással és szakmai anyagokkal segítik a helyi képzés megvalósulását. De rendszeresen tartanak olyan értekezleteket is, ahol a magyarországiak mellett a határon túli kollégák is beszámolnak az őket foglalkoztató szakmai kérdésekről, mindennapjaikról, eredményeikről és nehézségeikről.

„Azt látjuk, hogy nagyon nagy erővel dolgoznak a kollégáink. Soha nem volt ekkora az érdeklődés a képzés iránt, mint most: a legújabb évfolyam 39 fővel indult el. Az önismereti munka pedig személyes jelenléttel, anyaországbeli oktatók közreműködésével valósul meg” – ismertette Simon Gabriella.

Az egyetemi docens elmondta, hogy a bemutatott projektmunkákból is kiderült, hogy

a művészeti tevékenységek sora is teret nyert magának a megküzdési stratégiák között.

„Elképesztő volt végighallgatni ezeket a beszámolókat. A jelenlévők a megküzdés lelki folyamatát is bemutatták, azt, hogy mi módon szoktak hozzá bizonyos életkörülménybeli változásokhoz, amelyek nyilvánvalóan megnehezítették, illetve megnehezítik a mindennapjaikat. Itt merült fel, hogy milyen belső kapaszkodókra leltek. Olyan beszámolókat hallottunk, melyekből kiderült, hogy volt, aki például abban találta meg az új hivatását, hogy viseleteket készít. Becsatlakozott olyan projektekbe, amelyekben ruhatervezéssel és készítéssel foglalkoznak”– ismertetett a sok közül egy konkrét esetet az oktató.

A mentálhigiénés szakember ezután további példákat is felsorolt. Elhangzott, hogy a kárpátaljai segítők a művészeti és kézműves foglalkozások mellett kiégés, illetve iskolai erőszak megelőző programot is megvalósítottak, a legkisebbeknek meseterápiát tartottak és mindezek mellett működnek női körök is.