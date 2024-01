„Trumpot különböző, a demokráciában, pláne az amerikai demokráciában korábban soha nem látott eszközökkel próbálják a jelenleg hatalmon lévő Demokraták megakadályozni, hogy elinduljon az elnökségért. (Amit jó esélye van megnyerni.) A jog eszközeit fegyverként használják a politikai ellenféllel szemben. A Legfelsőbb Bíróság ugyan visszarakatta a nevét a kolorádói Republikánus szavazólapra, de más államokban is próbálkoznak a Demokraták, és minden egyes állam esetében külön-külön kell állást foglalnia a Legfelsőbb Bíróságnak. (Ami nyilván időbe telik, és előfordulhat, hogy a novemberi elnökválasztásig nem minden ügynek tudnak a végére járni.

De Trumppal szemben különböző, kétes legitimációjú büntetőeljárásokat is indítottak különböző kerületi ügyészek. New York-ban például Alvin Bragg, akinek a választási kampányát (az USA-ben a kerületi ügyésze is választás útján nyerik el a pozícióikat) deklaráltan Soros György támogatta. Vagy Georgiában Fani Willis, aki ügyészként megbízott egy privát ügyvédet, Nathan Wade-et, aki mellesleg állítólag a szeretője, a vád képviseletével. De utóbbi fizetett neki egy Miami és egy karib-tengeri vakációt is…

Ilyen figurák próbálják különböző vádakkal, jogi csűrés-csavarásokkal elérni, hogy Trump bizonyos államokban (vagy akár az egész országban) ne lehessen elnökjelölt. Amennyiben ez sikerült a Demokratáknak az nem csak példátlan lesz az amerikai demokrácia történetében, hanem garantáltan polgárháború-közeli állapotokat is fog pillanatok alatt előidézni.

Amiben a Demokraták nem biztos, hogy jól járnának: az amerikai lakosság tulajdonában lévő közel 500 millió darab fegyver jelentős többsége Republikánus szavazóknál van. De erre a lehetőséget ne is gondoljunk…

Elkezdődtek viszont az előválasztások. A Republikánusoknál eddig kettő, a Demokratáknál egy zajlott le. Mindkét oldalon fontos tanulságok, következtetések vonhatók le az eddigi eredményekből.”

