Lehet, hogy kamu a Trump-ellenes hiszti, Joe Biden és a demokraták őt akarják ellenfélnek az elnökválasztáson?

Vajon érdeke-e a demokratáknak, hogy a republikánusok Donald Trumpot indítsák a 2024 novemberi elnökválasztáson? A kérdést több cikkben is felteszi az amúgy Trump-ellenes, de jobboldali National Review, és izgalmas nyilatkozatok is felbukkantak az ügyben demokrata részről.

Látszólag persze nem akarják a demokraták, hoyg Trump jelöltként induljon, hiszen folyamatosan bírósági eljárásokat indítanak ellene, egyes tagállamokban megpróbálják elérni, hogy még a szavazólapon se legyen rajta valamiféle államellenes cselekmény feltételezése miatt (capitoliumi tüntetések, 2020. január 6.), és folyamatosan azzal hergelnek ellene, hogy a demokrácia ellensége. Ebben segítségükre van a Republikánus Párt neokon szárnya (soha többé Trump!), akik nagyjából mindent feláldoznának a jobboldali programból annak érdekében, hogy úgymond

megmentsék a demokráciát Trumptól, és ezért hajlandóak inkább Joe Bident támogatni, akár rá is szavazni.

A trumpista MAGA-mozgalom őket hívja RINO-knak („Republican In Name Only”, vagyis: „csak névleg republikánus”). Ilyen RINO-nak állítják be – joggal – Nikki Haleyt is, aki tovább küzd Trump ellen az előválasztásokon, annak ellenére, hogy az első két előválasztáson, Iowában és New Hampshire-ben is csúnyán kikapott. Haleyt amúgy anno Trump nevezte ki Amerika ENSZ-nagykövetének, szóval akár össze is lehetne trumpozni, de ő minden erejével küzd ez ellen.

Nézzük, első ránézésre mi szól az ellen, hogy a demokratáknak érdeke Trump indulása Biden ellen. Aztán nézzük, mi szól amellett, hogy mégis Trumpot szeretnék Biden ellenfelének.